„Wir müssen den Herzschlag auf Tempo bringen. Wir tanzen jetzt mal alle dazu“, sagt Jana Forkel. Sie gehört seit 2019 zum Team der „Sendung mit der Maus“ und moderiert auch die Maus- und Shaun-das-Schaf-Konzerte. An diesem Vormittag steht sie gemeinsam mit fünf Blechbläsern des WDR‑Sinfonieorchesters auf der Bühne. Die Musik setzt ein, die Kinder bewegen sich im Takt.

Einer der nächsten Songs ist „I Like to Be in America“ aus dem Musical „West Side Story“. Auch hier halten sich die Schülerinnen und Schüler nicht zurück. Einige singen, andere brüllen die Melodie beinahe heraus. Die Stimmung im Saal ist ausgelassen. Doch an diesem Vormittag geht es um mehr als Musik. Die Kinder sollen lernen, wie sie sich in einem medizinischen Notfall verhalten müssen. Das Konzert verbindet dafür bekannte Melodien mit praktischen Übungen. Statt eines klassischen Erste-Hilfe-Kurses gibt es ein musikalisches Mitmachprogramm, bei dem die Schülerinnen und Schüler auch selbst auf der Bühne einige Handgriffe erklärt bekommen.

Ein Lied für die Herzdruckmassage

Die Kinder erfahren, wie sich der Herzschlag verändert, wenn man sich bewegt oder aufgeregt ist. „Ihr kennt bestimmt Situationen, in denen ihr richtig wütend werdet“, fragt Jana Forkel. Ganz viele Arme schnellen in die Höhe: „Wenn ich am Wochenende früh aufstehen muss“, sagt eine Schülerin. Das sorgt für Gelächter. Die Musik hilft dabei, sich die Inhalte einzuprägen. Für die Herzdruckmassage wurde eigens ein Lied entwickelt. Es hat genau 100 Beats pro Minute – den Rhythmus, in dem bei einer Wiederbelebung gedrückt werden soll. Wer den Song mitsingt, kann sich im Ernstfall am richtigen Tempo orientieren. Auch die stabile Seitenlage wird mit einem eigenen Lied vermittelt.

Musik prägt sich ein

„Wenn man einen Erste-Hilfe-Kurs macht und die Übungen nur trocken durchgeht, bleibt weniger hängen, als wenn man Musik mit Bewegungen kombiniert“, erklärt Jana Forkel. Bei den Live-Auftritten schätzt sie besonders die unmittelbare Reaktion des Publikums. „Man hat das direkte Feedback von den Kindern. Man erreicht sie oder man erreicht sie nicht.“ Wenn die Aufmerksamkeit nachlasse, müsse sie spontan reagieren und versuchen, die Kinder wieder einzufangen. An diesem Vormittag scheint das nicht allzu schwierig zu sein. Die Viert- und Fünftklässler machen begeistert mit

Kinder sollen mutig sein

An diesem Vormittag steht vor allem eine Botschaft im Vordergrund: Kinder sollen sich trauen, im Notfall einzugreifen. Dazu gehört auch, laut um Hilfe zu rufen. Für Jana Forkel ist das einer der wichtigsten Momente des Konzerts. Gemeinsam mit den Kindern ruft sie so laut wie möglich um Hilfe. „Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Moment“, sagt sie. Die Kinder sollten verinnerlichen, dass sie eine Stimme haben, die sie einsetzen können. Denn in einer Notsituation, in der sie möglicherweise allein sind, kann es entscheidend sein, andere auf sich aufmerksam zu machen.

Moderatorin Jana Forkel und Rettungssanitäterin Maike Salentin. Copyright: Viktoria Langenhuizen

Die fachliche Anleitung übernimmt Maike Salentin. Die Rettungssanitäterin vom Deutschen Roten Kreuz steht gemeinsam mit Jana Forkel auf der Bühne und erklärt den Kindern die Erste-Hilfe-Maßnahmen. Sie weiß, dass die größte Hürde häufig nicht das fehlende Wissen ist, sondern die Angst, etwas falsch zu machen oder sich nicht zu trauen. „Unsere größte Herausforderung ist es, den Kindern die Angst zu nehmen“, sagt sie. Das gilt auch für alltägliche Situationen. Wenn auf dem Schulhof ein Kind stolpert und hinfällt, sollen die anderen nicht einfach weitergehen. Sie können nachfragen, Hilfe holen und einen Lehrer verständigen. Es gehe darum, Berührungsängste abzubauen und den Kindern zu vermitteln, dass auch sie etwas tun können.

Wissen durch Musik

Zum Schluss erklingt die bekannte Maus-Melodie. „Wie toll, dass wir heute über die Musik Erste Hilfe gelernt haben“, fasst Jana Forkel den Vormittag zusammen. „Ich habe früher viel die Maus geschaut“, sagt die 11‑jährige Lea. Das Konzert fand sie „richtig toll“.

Für das Team des WDR ist es der zweite von drei Konzertterminen. Am nächsten Tag geht es nach Emmerich am Rhein. Vielleicht bleibt neben den Melodien bei den Schülerinnen und Schülern vor allem eine Botschaft im Kopf: Wenn jemand Hilfe braucht, muss man nicht erst erwachsen sein, um etwas tun zu können.