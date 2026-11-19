Sexologin Stella Sieger zeigt den Frauen eine Plüsch-Vulva. (Bild: WDR / Annika Graeff) Copyright: WDR / Annika Graeff

In so einem Format hat man Reality-TV-Star Danni Büchner noch nie gesehen: Bei „Vibes - Find Your Fire“ teilte sie sich mit acht anderen Frauen zwölf Tage lang eine Villa auf Rhodos. Das Ziel: Sich selbst näher kommen und wieder den eigenen „Vibe“ finden.

Die ARD begibt sich mit der „ersten Social Reality“ auf bislang unbespieltes Terrain. Und versucht dabei den Spagat zwischen Unterhaltung und Selbsthilfe: Motsi Mabuse ist dabei für die Inspiration, eine Sexologin für die sinnliche Wahrnehmung und eine Psychologin für alles andere zuständig.

„Ich bin einfach dankbar für dieses Projekt. Das war eine so emotionale Reise!“

Teilnehmerin Marys vermisst das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Kindern in der Show. (Bild: WDR) Copyright: WDR

Die Frauen bekommen nicht nur einen echten Spiegel vorgesetzt, sie können sich fernab des Alltags mit wichtigen Lebensfragen beschäftigen. Dass sie nebenbei auch Vulven töpfern, Steine über Klippen schleudern und wilde Hauspartys feiern dürfen, hilft bei der Reise zu sich selbst: „Gestern dachte ich, ich bin die Cousine von J.Lo, heute bin ich Else Kling“, sagt Danni Büchner lachend an einem verkaterten Morgen.

Die Teilnehmerinnen treffen sich zum Finale am Feuer. (Bild: WDR / Annika Graeff) Copyright: WDR / Annika Graeff

Am Ende fällt das Fazit der „Goodbye Deutschland“-Bekanntheit durchweg positiv aus: „Ich bin einfach dankbar für dieses Projekt. Das war eine so emotionale Reise!“ Sie habe in der Zeit bei „Vibes“ gelernt, besser Grenzen zu ziehen und mit Wut umzugehen. „Die beste Nachricht: Ich konnte mich von meinem gewalttätigen Ex lösen“, sagt Büchner in einem Nachklapp drei Monate nach Drehende. Während der Sendung hatte sie über die toxische Beziehung gesprochen.

Teilnehmerin schämt sich für Grenzüberschreitung

Motsi Mabuse: „Ihr könnt stolz auf euch sein!“ (Bild: WDR / Annika Graeff) Copyright: WDR / Annika Graeff

Sara Kulka - neben Büchner die zweite prominente Teilnehmerin aus der Reality-Welt - lobt das Format ebenfalls: „Ich konnte mich komplett fallen lassen. Diese echte Nähe habe ich hier lernen dürfen und die nehme ich mit nach Hause.“ Kulka spricht in der Sendung auch offen über eigene Missbrauchserfahrungen als Jugendliche und ihre Depressionen - mit Triggerwarnung.

Kritik kommt von der 32-jährigen Marys: Die schwarze, schwangere Stylistin, die auch als Model arbeitet, fühlt sich teilweise „fehl am Platz“. Ihr geht es zu viel um Körperwahrnehmung: „Ich will mich hier nicht betatschen, mein Thema ist: Wie bringe ich Karriere und Kind unter einen Hut“, so Marys. Dass Mitbewohnerin Rüki ihr ungefragt in die Haare fasst, findet sie ebenfalls unpassend und bringt es klar zur Sprache: „Das passiert Frauen häufig, die so aussehen wie ich“, sagt Marys und macht klar, dass hier eine Grenze überschritten wurde. Rüki einsichtig: „Ich habe mich geschämt für mein Verhalten.“

Das Finale an der Feuerschale ist dann versöhnlich. Teilnehmerin Alex fasst die neu gewonnene Aufbruchsstimmung der Frauen zusammen: „Die wahren Heldinnen seid ihr!“ Motsi Mabuse zieht ebenfalls ein positives Fazit: „Ihr könnt stolz auf euch sein!“

„Vibes - Find Your Fire“ ist in der ARD-Mediathek zu sehen und auf ONE. Ab 8. Januar zeigt der WDR die zehn Folgen in seinem Programm. (tsch)