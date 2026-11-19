Die Journalistin Susan Link ist bekannt als Moderatorin des ARD-Morgenmagazins, dem Kölner Treff und dem Presseclub. Die 49-Jährige wuchs in Thüringen auf und zog nach der Wende nach Wuppertal. Heute lebt sie mit Mann und Sohn in Köln. In ihrem ersten Buch „Ich habe eine Wassermelone getragen“ schreibt sie über ihr Leben und die Erfahrungen von Frauen der Generation X, geboren zwischen 1965 und 1980. Ein Gespräch.

Was fanden Sie spannend daran, ein Buch über sich und andere Frauen der Generation X zu schreiben?

Es ist kein Geheimnis, dass ich noch in diesem Monat 50 Jahre alt werde. Mein Leben lang habe ich mich nie mit anderen Generationen verglichen oder mich gefragt, zu welcher ich gehöre. Bis mir irgendwann klar wurde, dass wir sehr viel über die Boomer und die Millennials sprechen, aber selten über meine Generation. Ich war neugierig zu erfahren, wie andere Frauen in meiner Generation über ihr Leben denken.

Susan Link (2. von r.) bei einer Aufzeichung der Sendung Kölner Treff mit Micky Beisenherz, Gamze Kubasik, Lehrer Schröder, Christine Westermann, Giovanni Zarrella, Götz Alsmann, Susan Link und Miriam Neureuther Copyright: IMAGO/Future Image

Der Buchtitel müssen Sie sicher oft erklären.

Viele Frauen wissen, worauf er sich bezieht und finden ihn lustig. Aber es gibt auch einige, die erst einmal verwirrt sind, was ich wiederum lustig finde. Der Satz stammt aus einer entscheidenden Szene im Kultfilm „Dirty Dancing“, den ich weit über 20-mal gesehen habe. Gesprochen wird er von der gut erzogenen, braven Hauptprotagonistin Baby, die merkt, dass noch etwas anderes in ihr steckt und sie Mut braucht, um dieses andere Leben auszuprobieren. Der Satz steht für eine Situation, die alle gut kennen: Ich komme irgendwo neu rein und bin erst einmal unsicher. Das fand ich passend für unsere Generation. In meinem Leben gab es etliche solcher Wassermelonen-Momente. Außerdem liebe ich Wassermelonen.(lacht)

Das deutlich ausführlichere Gespräch mit Susan Link können Sie auch als Podcast „Talk mit K“ auf allen gängigen Podcast-Plattformen oder hier im Player hören.

Die weibliche Generation X ist die erste, in der Kinder und eine echte Karriere real möglich sind. Führt das aber auch zwangsläufig zur Überforderung?

Muss nicht, aber unser System ist definitiv immer noch nicht dafür ausgelegt. Allein die starren und maximal acht Stunden langen Kindergarten-Öffnungszeiten geben einen Vollzeitjob – eigentlich – nicht her. Dann soll man noch eine tolle Partnerin sein. Und wehe, der Geburtstagskuchen fürs Kind ist nicht großartig, eine wahre Prinzessinnen- oder Fußballtorte. Gleichzeitig soll es auch im Job gut funktionieren. Gerne nicht nur halbtags.

Sporttreiben nicht vergessen.

Klar, man muss in shape sein, auch ansonsten optisch etwas aus sich machen. Man kann natürlich sagen: Ich mache bei all dem nicht mit. Aber so einfach geht das auch nicht. Die Erwartungen sind nun mal da. Und dann sollte man für sich selbst gucken: Welche Erwartungen lege ich mir auf? Welche kommen von außen?

Früher habe Sie noch beim Radio gearbeitet. Als Sie aus dem Mutterschutz zurückkamen, war die Sendung weg, die man Ihnen zurückversprochen hatte.

Das war sehr irritierend. Ich hatte ein gutes Standing in dem Sender und war da erfolgreich unterwegs. Wenn man dann als frische Mama die in jeglicher Hinsicht unattraktive Sendezeit angeboten bekommt, geht das mit der Kinderbetreuung überhaupt nicht. Da habe ich erstmals so richtig erlebt, dass die Entscheidung für ein Kind eine zwangsläufige Entscheidung gegen einen Job sein kann. Heute ist mein Sohn längst raus aus dem Kindergarten-Alter. Aber dieses Balance-Spiel, wer das Kind abholt, wenn die Kita früher zu macht: Bis heute hat sich nicht viel daran geändert, dass es am Ende wir Frauen sind.

Studien belegen, dass sich Frauen wegen ständiger Bewertungen und Hassnachrichten zunehmend aus den sozialen Medien zurückziehen. Wie erleben Sie das als Frau, die sehr in der Öffentlichkeit steht? Oder ignorieren Sie miese Kommentare einfach?

Im Gegenteil. Ich versuche, sehr viel mitzukriegen, um die Mechanismen dieser Kanäle zu verstehen. Es ist Wahnsinn, welche Verrohung da stattfindet. Alles muss raus, uns Frauen gegenüber natürlich besonders. Was mir auffällt: Wenn ich mehr Fotos mit Röcken posten würde, hätte ich mehr Follower. Darum poste ich inzwischen lieber Fotos, auf denen ich eine Hose trage, um genau dem nicht gerecht zu werden. Ich habe zum Glück eine nette Community, da ist noch eher wenig Hass. Aber ich weiß auch, dass das jeden Tag umschlagen kann.

Sie haben für Ihr Buch prominente Frauen getroffen. Welche ist Ihnen besonders im Kopf geblieben?

Ich habe Frauen treffen wollen, die Räume neu betreten haben, die sich irgendwo durchsetzen mussten. Bei Annette Frier war ich sehr fasziniert davon, wie sie als Frau männliche Räume erschließen musste, was den Humor angeht. Miriam Meckel ist wahnsinnig klug, hat aber mit den gleichen Selbstzweifeln zu kämpfen wie wir alle.

Sie gehören auch zu den Frauen, die man von außen als super erfolgreich, souverän und selbstbewusst wahrnimmt. Wie passt das zu den Ängsten und Unsicherheiten, von denen Sie im Buch erzählen?

Beim Kölner Treff geht es mir manchmal so, dass ich hinter dem Vorhang stehe, bevor die Sendung losgeht und denke: Ich kann das doch gar nicht. Ich kann gar nicht sagen, woher das kommt. Vielleicht brauche ich das, um gut zu sein. Ich bin keine laute Frau und ich gehe sehr ungern irgendwo hin, wo mir Menschen fremd sind. Ich bin keine, die irgendwo reinkommt und sofort den Laden an sich reißt. Gar nicht. Auf dem Affenhügel, auf dem manche Männer sitzen, sitzen wir Frauen im Regelfall nun mal nicht. Dass wir mehr Selbstzweifel haben, hat sicherlich etwas damit zu tun, dass wir vieles zuerst gemacht haben oder immer noch häufig eine von nur wenigen Frauen in diesen Positionen sind.

Auf dem Affenhügel, auf dem manche Männer sitzen, sitzen wir Frauen im Regelfall nun mal nicht Susan Link

Wären Sie gerne selbstbewusster?

Es wäre schon schön, einfach mal ohne Selbstzweifel rausgehen und nicht immer so wahnsinnig aufgeregt zu sein. Natürlich dachte ich auch: Ich kann doch kein Buch schreiben. Durch das Schreiben ist mir dann aber klar geworden: Ich habe nicht nur Chancen bekommen oder mir sind Türen aufgehalten worden, ich selbst habe mir Türen aufgemacht - und mache dahinter auch noch einen guten Job.

Sie sind in der DDR geboren worden und waren 13 Jahre alt, als die Mauer fiel. Wie hat Sie das Aufwachsen dort geprägt?

Leise sein, möglichst nicht auffallen. Das habe ich in der DDR gelernt. Meine Mutter wollte unbedingt, dass wir unter dem Radar existieren. Deshalb hat sie keinen Ausreiseantrag gestellt. Sie hatte immer große Sorge, dass sie ihre Kinder verlieren könnte. Diese Angst schwebte über allem, als ich klein war. Nichts Falsches sagen, keine falschen Leute treffen: Das hat mich sehr geprägt.

Susan Link, Moderatorin in den Studios des WDR im Stadtteil Bocklemünd Copyright: Rolf Vennenbernd/dpa

Konnten Sie die Diktatur schon als Kind begreifen?

Ich habe mitbekommen, dass Post geöffnet wurde, Pakete nicht angekommen oder eben schon halb leer geräumt bei uns angekommen sind. Die Probleme meiner deutlich älteren Schwester bei der Berufswahl. Es war klar, dass ich in der Schule niemals sagen durfte, dass wir Westfernsehen geguckt haben. Aber die große Gefahr dahinter habe ich damals nicht erschlossen.

Kurz nach dem Mauerfall sind Sie nach Wuppertal gezogen. Wie hat sich das angefühlt?

Wir hatten viel weniger Geld als die anderen, das habe ich schnell gemerkt. Abgesehen davon war es eine interessante Erfahrung, ein leeres Blatt zu sein. Ich hatte im Osten ein Standing bei meinen Freunden und meinen Platz gefunden. Im Westen war ich niemand oder maximal die aus dem Osten. Die Thüringer Bratwurst, wie ich auch genannt wurde. Da musste ich mich erst mal reinfinden. In den ersten Wochen habe ich kein Wort in der Schule gesagt, obwohl ich im Osten richtig gut in der Schule war und viel mitgemacht habe. Ich wollte nicht reden aus Sorge um meinen Dialekt. Ich wollte mich unsichtbar machen.

Haben Sie bis heute einen anderen Blick auf den Osten?

Ich kann sehr gut nachvollziehen, was die Wende gebracht hat an Veränderungen in vielen Lebensläufen. Ein gewisser Werteverlust ist sehr typisch für Biografien nach der Wende. Bei meiner Mutter zählte im Westen nicht mehr, was sie gelernt hatte. Sie ist beruflich abgestiegen. Meine Mutter war wie ich ein leeres Blatt.

Älter zu werden ist für Frauen gerade im Fernsehen nicht so einfach wie für Männer. Haben Sie Sorge, irgendwann aussortiert zu werden?

Ich fühle mich ohnehin nie sicher an einem Ort. Aber seit zwei, drei Jahren schaffe ich es wirklich, mir zu denken: Ist doch schön gerade, genieß es! Wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Hoffentlich nicht aus absurden Gründen wie drei Falten zu viel. Ich setze da schon auf meinen öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber, bei dem auch Frauen über 50 noch länger vor der Kamera bleiben können.

Ich war vor nicht allzu langer Zeit beim Hautarzt, um meine Muttermale kontrollieren zu lassen. Offenbar völlig naiv. Da kam nämlich sofort: Wie, Sie haben noch kein Botox? Susan Link

Hat die Frauen-Generation nach der Generation X es leichter oder schwerer?

Ich habe das Gefühl, dass wir einiges wieder von dem hergeben, was wir uns in den letzten Jahren erkämpft haben. Durch Social-Media-Trends entwickeln wir uns teilweise zurück. Neulich hatte ich ein schönes Gespräch mit Senta Berger, einer Frau über 80, die sagte: „Moment mal, wir waren doch schon ganz woanders.“ Mein Appell: Lasst uns Frauen schön alle unterhaken und gucken, dass wir nicht wieder alles verlieren.

Botox ist schon bei sehr jungen Frauen allgegenwärtig. Wie stehen Sie dazu?

Ich war vor nicht allzu langer Zeit beim Hautarzt, um meine Muttermale kontrollieren zu lassen. Offenbar völlig naiv. Da kam nämlich sofort: Wie, Sie haben noch kein Botox? Da sind Sie aber echt spät dran. Wahnsinn, oder? Wenn es irgendwann alle machen, wird es absurd normal. Und was passiert dann, wenn man sagt: Nein, danke, ich behalte meine Falten?

Das Buch „Ich habe eine Wassermelone getragen“ von Susan Link ist im Piper-Verlag erschienen.