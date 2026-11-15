Sergej Prokofjews zweites Klavierkonzert aus dem Jahre 1913 ist ein Werk des Übergangs. Die russische Romantik ist darin noch nicht völlig tot; zuweilen klingt sogar noch der weite Faltenwurf der Rachmaninow-Konzerte nach. Unmittelbar daneben indes entladen sich rohe Gewalten; es gibt Passagen äußerster Härte, bei denen das Klavier wie mit Faustschlägen traktiert wird.

Boris Giltburg schien diese extreme stilistische Unebenheit des Stückes eher ein Stachel als ein Problem zu sein: Beim Abokonzert des WDR Sinfonieorchesters spielte der israelische Pianist den verhaltenen Beginn so scheu und hauchzart, als seien da letzte Geheimnisse zu bewahren. Die monumentale Kopfsatz-Kadenz dagegen steigerte er geradezu bis zur Besessenheit – als Vorbereitung einer Katastrophe, die mit der Rückkehr des Orchesters dann auch entsprechend eintrat.

Starke Oberflächenreize

Boris Giltburg begnügte sich aber keineswegs mit dem Auskosten der starken Oberflächenreize, an denen es dem Stück wahrlich nicht mangelt. Die komplexen Akkordstrukturen, zu denen sich Prokofjews Harmonik immer wieder verdichtet, schloss er ausgesprochen feinhörig auf; wo man ansonsten vor allem Cluster und Klumpen wahrnimmt, öffnete Giltburg Klangräume von eindrucksvoller Weite und Differenzierung.

In den lyrischen Passagen richtete sich sein Blick weniger auf die kantable Oberstimme als auf das polyphone Gewebe, das sie trägt. Die hohe Kunst, jede Stimme im Klaviersatz leben und leuchten zu lassen, vermittelte sich auch äußerst suggestiv in den beiden zugegebenen Rachmaninow-Préludes (in G-Dur und g-Moll).

Prokofjew zählte zu den wenigen russischen Komponisten seiner Generation, die nicht unter dem Einfluss Alexander Skrjabins standen. Seinem eher nüchternen, bodenständigen Naturell waren Mystizismus und Egomanie des 20 Jahre älteren Kollegen denkbar fern. Skrjabins eher selten gespielte dritte Sinfonie mit dem Beinamen „Le Divin Poème“ („Das göttliche Gedicht“) kreist um einen deutlich von der Philosophie Friedrich Nietzsches beeinflussten „Übermenschen“-Typus, der sich mittels seiner Schöpferkraft selbst vergöttlicht.

Diese Idee wird mit einer Opulenz und Sinnlichkeit entfaltet, die fraglos beeindrucken; gleichwohl regten sich im Verlauf der etwa 50 Minuten dauernden Sinfonie leise Zweifel, ob die musikalische Substanz der Länge wirklich angemessen ist. Das Stück klingt in allen Phasen mehr oder weniger gleich; die eingesetzten Mittel und Farben sind immer dieselben, was zu vorzeitiger Übersättigung führt.

Das in jeder Hinsicht superb spielende Orchester trug daran keine Schuld. Unter Leitung von Andris Poga strömte und blühte die Musik in all ihrer luxurierenden Pracht. Der lettische Maestro ist nicht unbedingt ein Dirigent der großen Visionen und ekstatischen Aufschwünge. Er gestaltet mit hohem Formsinn und schafft ein klares, durchsichtiges Klangbild, das die Qualitäten der Musiker ins beste Licht rückt – kein Wunder, dass man ihn beim WDR so hoch schätzt.