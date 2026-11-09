Gleich zu Anfang geht ein Raunen durchs Orchester. Der geräuschvolle Klang legt sich wie ein dunkler Schatten über die Bühne, vor dem sich die Solovioline umso strahlender erhebt: zuerst zaghaft mit leisem Liegeton, dann einem ersten beherzten Intervall, schließlich virtuosen Gesten, Figurationen, Repetitionen, Läufen. Das Violinkonzert hat begonnen. In Philippe Manourys „Oracle“ agiert die Sologeige als Prophetin, die Dinge vorwegnimmt, die sich dann im Orchester ereignen. Das konzertierende Spiel von Impuls und Reaktion, Frage und Antwort, wird programmatisch neu geladen.

Manoury ist in Köln kein Unbekannter

Statt sich wie Pythia, Sibylle oder Kassandra auf einsilbige Kernbotschaften zu konzentrieren, wird die Vorhersage jedoch schnell geschwätzig. Die Geige beginnt zu plappern wie eine Wahrsagerin, damit von ihren vielen Prophetien wenigstens ein paar eintreffen. Die Weissagungen verlieren sich im Gewirr allzu vieler Stimmen und verebben schließlich in apathischen Tonpendeln. Manoury ist in Köln kein Unbekannter. Als Gürzenich-Kapellmeister brachte François-Xavier Roth mehrere Werke des 1952 geborenen Franzosen zur Aufführung. Zuletzt präsentierte die Oper Köln im Juni 2025 als Uraufführung „Die letzten Tage der Menschheit“. Nun kam Roth mit dem SWR‑Symphonieorchester zurück nach Köln. Manoury gliedert den Apparat in stereofon sich gegenübersitzende Gruppen, mit den Holzbläsern ganz vorn, gefolgt von Streichern, Blechbläsern und Schlagzeug.

Geigerin Isabelle Faust arbeitet sich durch eine Überfülle an Tönen entlang von fünf über die Bühne verteilten Notenständern zu verschiedenen konzertierenden Gruppen: mal nur Klavier bzw. Celesta, Flöten und Klarinetten, schließlich die vier Trompeten. Nach einem Durchgang gelangt die Solistin wieder zum ersten Notenständer, und vollzieht den Lauf nun nochmals im Rückwärtsgang. Das wenige Tage zuvor in Stuttgart uraufgeführte Stück spielt Isabelle Faust – wie immer – ausgezeichnet. Ihre Aktionen flattern weiter ins Orchester wie durch Raum und Zeit. Von den Seitenemporen prasselt ein Pizzikato-Regen in die Kölner Philharmonie. Schnelle Pulsationen mutieren zu massigen Tutti-Schlägen und Rasereien voller Energie und Klangkraft. Das ist effektvoll. Aber eine Botschaft hat dieses Orakel nicht.

Ohne Atempause, Halten, Grenze

Die zweite Konzerthälfte bot „Ein Heldenleben“ von Richard Strauss. Die 1899 uraufgeführte „Tondichtung“ des damals 34-Jährigen stürmt los wie unter einer Überdosis Endorphine. Ein euphorischer Schub jagt den nächsten, ohne Atempause, Halten, Grenze. Die Musik beginnt als reinster Überschwang. Doch urplötzlich lässt die Droge nach, der Rausch verfliegt, die Musik stockt in Generalpausen. Es folgen spitze Sticheleien der Holzbläser alias der Kritiker des imaginären „Helden“. Doch da erscheint als kapriziöse Solovioline „Des Helden Gefährtin“. Die Themen der beiden fremdeln zunächst, vereinen sich dann aber zu wunderbar weichem Adagio-Liebesgeflüster.

Die Mühen der Durchführung bzw. des Alltags führen durch Streit und Krieg mit Trompetenfanfaren, rasselnden Militärtrommeln, schneidenden Dissonanzen und katastrophischen Ballungen. Mit der Reprise des Hauptthemas verlässt der Held den Kampfplatz aber selbstredend als strahlender Sieger. Das Stuttgarter Orchester spielt unter François-Xavier Roth ausgezeichnet. Der Dirigent gestaltet lange spannungsvolle Zäsuren, forciert die Dynamik und entfaltet die luxuriöse Farbpalette dieser opulenten Spätromantik. Am Ende schließt das „Heldenleben“ jedoch nicht in Triumpf, sondern verhalten, ruhig und nach allem Aufbrausen und Toben geradezu demutsvoll. Begeisterter Applaus.