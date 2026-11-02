Das Programm für das nächste Sommerfestival in der Kölner Philharmonie steht fest. Zwischen dem 29. Juli und dem 21. August 2027 gastieren vier große Produktionen in dem Konzertsaal am Rheinufer. Tickets für die Veranstaltungen sind ab sofort erhältlich.

Den Auftakt des Festivals gibt das preisgekrönte Tanztheaterstück „Viva La Vida - A Tribute To Frida Kahlo“ des katalanischen Choreografen Enrique Gasa Valga. Die Hommage an das Leben der mexikanischen Künstlerin feiert dabei ihre NRW-Premiere und wird bis zum 8. August in Köln zu sehen sein.

23-jähriger Pianist Louis Philippson zum ersten Mal in der Philharmonie

Vom 10. bis zum 15. August kehrt die Perkussions-Band „Stomp“ nach fünf Jahren zurück nach Köln. Die Gruppe, die als Putzkolonne auftritt, verwendet alltägliche Gegenstände wie Fässer, Tonnen oder Stöcke, um ausufernde Klangmuster und Rhythmen zu inszenieren.

Zum ersten Mal in der Kölner Philharmonie zu Gast ist der Pianist Louis Philippson, der am 17. August sein Album „Masquerade“ vorstellt. Der 23-Jährige, der als Klassik-Influencer in den sozialen Medien bekannt wurde, präsentiert ein Repertoire von Bach, Mozart und Chopin über Duke Ellington hin zu Michael Jackson und Queen.

Den Abschluss des Festivals bestreitet Howard Carpendale. Vom 19. bis zum 21. August bringt der Entertainer und Sänger seine „Köln Show“ auf die Bühne, die neue Songs sowie alte Hits umfasst.

Das Kölner Sommerfestival findet 2027 zum ersten Mal in Kooperation mit der Produktionsfirma Limelight Live Entertainment statt. Deren Produzent Ralf Kokemüller prägte das Festivalprogramm bereits jahrzehntelang als CEO der BB-Promotion. (red)