Vor „Kölner Treff“Barbara Wussow verteidigt Florian Silbereisen als „Traumschiff“-Kapitän

Vor ihrem anstehenden Auftritt im WDR-Talk „Kölner Treff“ am kommenden Freitag, 13. November 2026, ab 22.30 Uhr bei Susan Link und Micky Beisenherz hat sich Schauspielerin Barbara Wussow ausführlich zu ihrer Arbeit geäußert.

In einem vorab geführten Gespräch mit dem „Südkurier“ nahm das langjährige Ensemblemitglied der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“ ihren Kollegen Florian Silbereisen gegen wiederkehrende Kritik in Schutz. Silbereisen steht seit 2019 als Kapitän Max Parger für die Reihe vor der Kamera.

Barbara Wussow über Florian Silbereisen: „Reizender, liebenswerter, humorvoller und hochprofessioneller Kollege“

Wussow bezeichnete den Entertainer laut dem Bericht als einen „ganz reizenden, liebenswerten, humorvollen und hochprofessionellen Kollegen“. Sie zeigte sich beeindruckt davon, wie verlässlich Silbereisen selbst nach anstrengenden Moderationen in Deutschland und weltweiten Flügen am nächsten Tag pünktlich, ausgeschlafen und vorbereitet am Drehort erscheine.

Aus den Reihen der Schauspielbranche war seine Verpflichtung wiederholt beanstandet worden. So hatten Kollegen wie Katerina Jacob und Sky du Mont bemängelt, dass Silbereisen kein gelernter Schauspieler sei.

Jacob hatte damals gegenüber der „Bild“ ihr Unverständnis darüber geäußert, warum ein Moderator die Aufgaben eines Darstellers übernehmen solle: „Wenn das ,Traumschiff‘ Florian Silbereisen die Hauptrolle als Kapitän gibt, dann ist das ein Schlag ins Gesicht jedes Schauspielers. Das ist kein Job, das ist ein Beruf.“

Dreharbeiten zwischen Fernreisen und Familienleben

Diesen Einwänden widersprach Wussow nachdrücklich. Silbereisen sei ein „absoluter Vollprofi“, jederzeit textsicher, talentiert und komme beim Publikum hervorragend an. Nach ihrer Einschätzung verkörpere er seine Rolle „sehr gut“.

Abseits der Dreharbeiten an Zielen wie den Malediven, Santorin oder Korsika verbringt die 65-Jährige ihre Zeit überwiegend bei der Familie in Wien. An den Ruhestand denkt die Schauspielerin nach eigenen Angaben trotz ihres Alters noch nicht. Sie liebe ihren Beruf und könne sich nicht vorstellen, diesen an den Nagel zu hängen.

Im „Kölner Treff“ kommt es für Wussow zudem zu einer persönlichen Begegnung aus früheren Karrieretagen. In der Sendung trifft sie auf ihren Schauspielkollegen Michael Kausch, mit dem sie bereits in den 1980er-Jahren für die populäre ZDF-Serie „Die Schwarzwaldklinik“ vor der Kamera stand.

Während Wussow damals als Schwester Elke ihren Durchbruch feierte und heute als Hoteldirektorin Hanna Liebhold auf dem „Traumschiff“ agiert, blickt Kausch auf bewegte Jahrzehnte zurück. Nach einem schweren Fenstersturz Anfang der 1990er-Jahre kämpfte er sich zurück ins Leben und spricht in der Talkrunde über diesen Einschnitt sowie sein heutiges privates Glück. (jag)