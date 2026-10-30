Wiedersehen mit „Zimmer frei!“WDR feiert Kultshow-Jubiläum

Anlässlich des 30. Geburtstags hat der WDR einen ganzen Abend ein Wiedersehen mit seiner legendären Show „Zimmer frei!“ ins Programm gehoben. In viereinhalb Stunden sollen drei Special-Sendungen laufen, wie der Sender mitteilte.

Die Talk- und Spielshow mit Christine Westermann und Götz Alsmann wurde gerne mal als „Kindergeburtstag für Erwachsene“ bezeichnet. Es gab sie 20 Jahre lang - von 1996 bis 2016. Rund 700 Folgen wurden produziert.

Am Halloween-Abend (31.10, 20.15 Uhr) ist jetzt zunächst der Dokutainment-Film „Legendär! - Wir feiern "Zimmer frei!"“ von Melanie Didier zu sehen. Darin blicken Westermann (77) und Alsmann (69) zurück auf die zwei Jahrzehnte der Sendung. Sie erinnern sich an besondere Gäste, Situationen, die sie als Moderationsduo geprägt haben und geben Einblicke hinter die Kulissen.

Ausschnitte mit Helene Fischer, Udo Jürgens, Anke Engelke

Als Gäste sind auch die von Martin Reinl gespielten Puppen Wiwaldi und Horst Pferdinand dabei, außerdem etwa Cordula Stratmann als Annemie Hülchrath, „Tagesschau“-Sprecher Jens Riewa, Moderator Jörg Thadeusz und der Schauspieler Edin Hasanović. Auch langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sendung wie Autoren, Bühnen- oder Kostümbildner kommen zu Wort.

Im Anschluss an die Primetime-Sendung gibt es zwei Best-of-Ausgaben: erst „Die lustigsten Momente aus 20 Jahren "Zimmer frei!"“ (21.45 Uhr), dann „Talks und Hausmusik aus 20 Jahren "Zimmer frei!"“ (23.15 Uhr)

Bei den „lustigsten Momenten“ werden Kostümspektakel, Bilderrätsel und Gesangseinlagen präsentiert, zum Beispiel mit Anke Engelke, Ina Müller, den Kessler-Zwillingen, Harald Juhnke, Thomas Gottschalk oder Hape Kerkeling.

Bei den „Talk- und Hausmusik-Momenten“ gibt es etwa ein Wiedersehen mit Helene Fischer, Peter Maffay, Udo Jürgens, Roberto Blanco oder Mary Roos. Autorin Melanie Didier tauchte laut WDR dafür tief ins Archiv ein.

Start als Sommerpausenfüller vor 30 Jahren

„Zimmer frei!“ war 1996 im WDR auf Sendung gegangen. Die Show war ursprünglich als Pausenfüller im Sommerloch gedacht, fand aber rasch viele Fans und lief dann bis 2016 weiter - ausgestrahlt sonntagabends.

Das ursprüngliche Konzept drehte sich um die fiktive Suche nach einem WG-Zimmer für prominente Gäste, wobei dieses Thema mit der Zeit in den Hintergrund rückte.

Das Aus im Jahr 2016 hatte der WDR damit begründet, dass es „Zeit für Neues“ sei. Die Entscheidung sei mit den Moderatoren gemeinsam getroffen worden.

Westermann äußerte sich später allerdings auch kritisch dazu. In einem „Bild am Sonntag“-Interview brachte sie die Einstellung des Formats mit ihrem Alter in Verbindung. (dpa/red)