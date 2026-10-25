„Hier ist Köln, hier ist der Alter Markt!“ – mit diesem Satz begann für Generationen von Karnevalsfans jedes Jahr aufs Neue der Straßenkarneval. Erfunden hat ihn WDR-Moderator Gisbert Baltes. Jetzt ist er im Alter von 75 Jahren verstorben.

Nach Angaben seiner Familie starb Baltes nach langer, schwerer Krankheit. Der gebürtige Sauerländer prägte über viele Jahre vor allem den Kölner Karneval im Radio und Fernsehen.

Als Moderator und verantwortlicher Redakteur führte er jahrelang durch die Live-Übertragung der Dreigestirn-Proklamation im Gürzenich, wenn Anfang Januar in festlicher Stimmung das neue Trifolium vorgestellt wurde.

„Großes Herz für Musik und Brauchtum“

Auch abseits des Karnevals prägte Baltes das WDR-Unterhaltungsprogramm aus NRW: Mit Sendungen wie „Klingendes NRW“ oder der „Närrischen Hitparade“ war er über Jahrzehnte als Autor, Moderator und Redakteur präsent.

„Wir sind sehr traurig, dass unser ehemaliger Kollege Gisbert Baltes verstorben ist. Jahrzehntelang war Gisbert Baltes ein Garant für erfolgreiches Unterhaltungsprogramm aus NRW. Als gebürtiger Sauerländer im Rheinland hatte er ein großes Herz für Musik und Brauchtum im Land“, würdigt WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn ihren ehemaligen Kollegen.

Wie sehr Baltes seinen Humor auch im Beruf auslebte, zeigte sich im Januar 2016: Da verabschiedete er sich auf der Bühne der ARD-Fernsehsitzung als personifiziertes Dreigestirn – mit Zöpfen der Jungfrau, dem Ornat des Bauern und den roten Schuhen des Prinzen – von seiner aktiven WDR-Redakteurszeit.

„Solche verrückten Ideen waren typisch für unseren Gisbert: selbstbewusst, humorvoll, das Herz auf der Zunge“, so Kuhn weiter. „Wir werden sein Andenken in der WDR-Unterhaltung stets in guter Erinnerung behalten und denken in dieser schweren Zeit an seine Frau und seine zwei Kinder.“

Festkomitee-Präsident spricht seinen Dank aus

Auch das Festkomitee Kölner Karneval trauert um den Moderator. „Gisbert Baltes galt in Karnevalskreisen über Jahrzehnte hinweg als großer Freund und zugleich als kritischer Begleiter des kölschen Fastelovends“, teilt Präsident Lutz Schade mit.Mit „unheimlich viel Herzblut“ und „akribischer Kenntnis des Karnevals“ habe er die Fernsehübertragungen der Festkomitee-Sitzungen. „Er hat damit mit dazu beigetragen, den Kölner Karneval und die Kölsche Lebensart zu den Menschen in ganz Deutschland zu transportieren. Dafür gebührt ihm der große Dank aller Karnevalisten.“