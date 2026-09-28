Mit Andrés Orozco-Estrada beginnt für das Gürzenich-Orchester eine neue Saison voller musikalischer Höhepunkte. Der Gürzenich-Kapellmeister widmet sich unter anderem Werken von Johannes Brahms, Gustav Mahler und Béla Bartók – Komponisten, mit deren Musik das Orchester seit vielen Jahren eng verbunden ist.

Auch international gefragte Gäste prägen die Saison: Sakari Oramo führt mit Werken von Jean Sibelius und Carl Nielsen in die Klangwelten Skandinaviens, Susanna Mälkki präsentiert Wagners „Ring ohne Worte“. Und bei einer konzertanten Aufführung des 3. Akts von „Parsifal“ unter der Leitung von Andrés Orozco-Estrada lässt sich erleben, wie packend große Oper auch im Konzertsaal sein kann.

Hier alle Konzerte der Saison 2026/27 entdecken.

Große Solistinnen und Solisten zu Gast in Köln

Auch solistisch gibt es viel zu entdecken: Mit Anastasia Kobekina, Senja Rummukainen, Eric Lu, Paul Lewis und Pierre-Laurent Aimard sind international gefragte Künstlerinnen und Künstler zu Gast. Auf dem Programm stehen große Solokonzerte von Schumann, Dvořák, Grieg, Beethoven und Mozart.

Hier alle Konzerte sowie Künstlerinnen und Künstler entdecken.

Andrés Orozco-Estrada mit dem Gürzenich-Orchester. Copyright: Holger Talinski

Regelmäßig dabei: Welches Abo passt zu mir?

Wer die Saison regelmäßig erleben möchte, kann zwischen verschiedenen Abo-Modellen wählen. Im Großen Abo sind zehn Konzerte enthalten, die Kleinen Abos umfassen fünf oder sechs Konzerte. Und wer Andrés Orozco-Estrada durch seine erste Saison begleiten möchte, findet im Abo Chef’s Choice fünf ausgewählte Konzerte mit dem Gürzenich-Kapellmeister.

Mehr Musik, viele Vorteile

Ein Abo bedeutet nicht nur regelmäßigen Konzertgenuss. Abonnentinnen und Abonnenten sichern sich ihren Platz für die Saison und profitieren von weiteren Vorteilen:

Bis zu 40 Prozent Ersparnis und 15 Prozent Rabatt auf Einzelkarten Exklusive Angebote und Vorkaufsrechte Feste Konzerttermine im Kalender (mit Tauschmöglichkeit) Das Konzertticket gilt zugleich als VRS-Fahrausweis.