Kölner Stadt-Anzeiger · Community

Kommentare · 0

Abo

EILMELDUNG

Uhrengeschäft in der Apostelnstraße: Wieder Schüsse in der Kölner Innenstadt

Uhrengeschäft in der ApostelnstraßeWieder Schüsse in der Kölner Innenstadt

In der Kölner Innenstadt wurden erneut Schüsse auf ein Geschäft abgegeben. Die Polizei ist vor Ort.

Erneut ist ein Laden Ziel eines Schussangriffs geworden. (Symbolfoto)

Erneut ist ein Laden in der Kölner Innenstadt Ziel eines Schussangriffs geworden. (Symbolfoto)

Copyright: -/dpa

In der Kölner Innenstadt sind am frühen Freitagmorgen (30. Oktober) erneut Schüsse auf einen Laden abgegeben worden. Diesmal traf es ein Geschäft in der Apostelnstraße, wie ein Polizeisprecher dieser Redaktion bestätigte.

Die Beamten waren gegen 4 Uhr informiert worden. In der Apostelnstraße konnten die Beamten Einschusslöcher in einem Uhrengeschäft feststellen.

Aktuell sind Mitarbeitende der Spurensicherung vor Ort. Auch ein Diensthund wurde angefordert. Verletzt wurde niemand. Die Suche nach dem oder den Tätern läuft. (red)

Weitere Informationen folgen in Kürze.

zurück zur Startseite