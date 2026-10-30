Uhrengeschäft in der Apostelnstraße: Wieder Schüsse in der Kölner Innenstadt

In der Kölner Innenstadt sind am frühen Freitagmorgen (30. Oktober) erneut Schüsse auf einen Laden abgegeben worden. Diesmal traf es ein Geschäft in der Apostelnstraße, wie ein Polizeisprecher dieser Redaktion bestätigte.

Die Beamten waren gegen 4 Uhr informiert worden. In der Apostelnstraße konnten die Beamten Einschusslöcher in einem Uhrengeschäft feststellen.

Aktuell sind Mitarbeitende der Spurensicherung vor Ort. Auch ein Diensthund wurde angefordert. Verletzt wurde niemand. Die Suche nach dem oder den Tätern läuft. (red)

Weitere Informationen folgen in Kürze.