Der Wiehler Verein „Lebensfarben“ gehört zu den drei Gewinnerprojekten, die jetzt vom WDR mit seinem „Kinderrechtepreis“ und jeweils 2000 Euro ausgezeichnet wurden. Der Preis, der in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag feiert, würdigt Initiativen, die sich für die Interessen von Kindern einsetzen. Kinder, Erwachsene und Institutionen aus ganz NRW konnten sich bewerben.

Hilfe für Kinder psychisch und suchterkrankter Eltern

„Lebensfarben“ begleitet Kinder und Jugendliche, deren Eltern psychisch und/oder suchterkrankt sind. Angeboten werden Beratung und Vermittlung, ehrenamtliche Patenschaften, Kinder- und Jugendgruppen. Die Wiehler dürfen sich darüber freuen, dass ihr Gruppenangebot „Spotlight“ von der Kinderjury ausgewählt wurde. Es gibt eine Gruppe für Acht- bis Elfjährige sowie eine Jugendgruppe für Zwölf- bis 18-Jährige, bald auch für junge Erwachsene. Bei gemeinsamen Aktivitäten mit Gleichaltrigen können sie über ihre Erfahrungen sprechen, Unterstützung finden und neues Selbstvertrauen entwickeln.

Sechstklässler aus Bergisch Gladbach bilden die Kinderjury

Die 13 Mitglieder der Kinderjury besuchen die sechste Klasse der Nelson-Mandela-Gesamtschule in Bergisch Gladbach. Sie beschäftigten sich vor ihrer Entscheidung intensiv mit Kinderrechten. „Es ist schwierig, mit seinen Sorgen allein zu sein. Mit wem kann man reden, wenn es mit den Eltern nicht mehr geht?", heißt es in ihrer Begründung, teilt der WDR mit.

Geschäftsführerin zeigt sich gerührt

„Ich bin noch immer sehr gerührt, dass wir diesen Preis erhalten haben und ganz besonders darüber, dass wir von einer Kinderjury ausgewählt worden sind“, sagt Sandra Karsten, Geschäftsführerin von Lebensfarben in einer Pressemitteilung. „Für mich bringt das noch einmal auf eine ganz besondere Weise zum Ausdruck, dass Kinder für die Rechte anderer Kinder einstehen und wie wichtig es ist, Kindern Räume zu geben, in denen sie einfach Kind sein dürfen.“

Lob für die Moderatorin der Preisverleihung

Karsten lobt die Moderatorin der Preisverleihung: „Julia Schöning ist es auf eine ganz besondere Weise gelungen, sich in dieses sensible Thema einzufühlen und gleichzeitig sehr klar und respektvoll darüber zu sprechen“, so Sandra Karsten. „In den Gesprächen war spürbar, dass sie sich intensiv mit der Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen auseinandergesetzt hatte. Sie hat ihnen Raum gegeben, zugehört und mit großer Wertschätzung durch diesen besonderen Abend geführt.“ (tie)