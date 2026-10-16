Für die Kölnerinnen und Kölner sowie die Einwohner der Region sind die Öffnungszeiten der Bäckereien an den Feiertagen von großer Bedeutung. An Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr 2026 gelten besondere Öffnungszeiten, über die sich Verbraucherinnen und Verbraucher frühzeitig informieren sollten.

Diese Übersicht hilft dabei, rechtzeitig zu planen, wann frische Backwaren für die Feiertage besorgt werden können. Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu den Öffnungszeiten in Köln und Umgebung.

Bäckereien in Köln und Region: Öffnungszeiten an Weihnachten und Neujahr 2026

24. Dezember (Heiligabend, Donnerstag) und 31. Dezember (Silvester, Donnerstag): Beide Tage sind keine gesetzlichen Feiertage. In NRW dürfen Bäckereien an Heiligabend, sofern dieser auf einen Werktag fällt, grundsätzlich bis 14 Uhr öffnen. Für Silvester gibt es keine entsprechende gesetzliche Ladenschlusszeit. Die tatsächlichen Öffnungszeiten können von Filiale zu Filiale variieren. Fallen Heiligabend oder Silvester auf einen Sonntag wie zuletzt 2023, gelten in NRW besondere Regelungen. Bäckereien dürfen an Sonn- und Feiertagen grundsätzlich bis zu fünf Stunden öffnen. Fällt Heiligabend auf einen Sonntag, müssen sie jedoch spätestens um 14 Uhr schließen. Die Fünf-Stunden-Regel gilt auch für Blumenläden, Zeitungsgeschäfte und landwirtschaftliche Hofläden mit selbst erzeugten Produkten. Verkaufsstellen für Weihnachtsbäume dürfen an Heiligabend von 10 bis 14 Uhr öffnen. 25. Dezember (1. Weihnachtsfeiertag, Freitag): Im Gegensatz zu anderen Geschäften, die am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen bleiben müssen, dürfen Bäckereien in NRW bis zu fünf Stunden öffnen. Diese Öffnung ist jedoch freiwillig, sodass jede Bäckerei individuell entscheiden kann, ob sie ihre Türen öffnet und wie lange sie von der Ausnahmeregelung Gebrauch macht. 26. Dezember (2. Weihnachtstag, Samstag): Am zweiten Weihnachtsfeiertag müssen Bäckereien in NRW grundsätzlich geschlossen bleiben, ebenso wie andere Verkaufsstellen. Wer an diesem Tag frische Brötchen möchte, muss daher entweder selbst backen oder auf vorgebackene Brötchen zum Aufbacken zurückgreifen. 1. Januar (Neujahr, Freitag): Hier gelten die Regelungen wie am 25. Dezember. Tipp: Tankstellen, Bahnhöfe und Flughäfen bieten eine Alternative, um auch an den Feiertagen frische Backwaren zu bekommen. Im Rahmen der gesetzlichen Ausnahmen dürfen dort Brot und Brötchen als Reisebedarf verkauft werden. Welche Backwaren erhältlich sind, hängt vom jeweiligen Angebot ab.

Supermärkte in Köln und Region: Öffnungszeiten an Weihnachten und Neujahr 2026