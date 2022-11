Zahlreiche Absagen wegen Coronavirus

Rodenkirchen, Rondorf – An der Gesamtschule Rodenkirchen mit rund 1200 Schülerinnen und Schülern wurde in der vergangenen Woche ein Coronafall bestätigt. Das Gesundheitsamt hat für eine komplette Jahrgangsstufe und für zehn Lehrer häusliche Quarantäne angeordnet und die Schule wurde vorübergehend geschlossen. Auch an der Offenen Schule Köln, einer inklusiven Einrichtung im Rodenkirchener Gewerbegebiet für rund 370 Schulkinder, ist eine Kursleiterin an dem Virus erkrankt. Alle, die mir ihr in engerem Kontakt standen, wurden ebenfalls für zwei Wochen in häusliche Quarantäne geschickt.

Wegen der drohenden Ausbreitung des Corona-Virus lässt der Literamus e.V in der Stadtteilbibliothek Rodenkirchen die Lesung mit Eva Weissweiler am Freitag, 20. März, ausfallen sowie den Liederabend „Mon Mari et Moi“ am Freitag, 3. April. Karten können im Geschäft Teekesselchen an der Hauptstraße bis zum 30. April zurückgegeben werden. Die Dorfgemeinschaft Rondorf hat ihren Frühjahrsempfang am Samstag, 21. März, abgesagt. Beim Empfang in der St. George’s School wollten die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit der NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser diskutieren. Der Vortrag von Prof. Rudolf Mies zum Thema „Das Phänomen des Alterns“ entfällt. Die Veranstaltung des Antonius-Forums war für Dienstag, 24. März, im Maternus Seniorencentrum in Rodenkirchen angekündigt. Der Vortrag soll im Herbst nachgeholt werden.

Das Udo Schild-Space-Sound-Trio spielt nicht wie vorgesehen am 27. März im Bistro Verde. Bis zum 10. April finden keine Konzerte statt. Geplant ist ein Ersatztermin am 5. Juni, bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit oder werden erstattet.

Vorausschauend wird die Bürgervereinigung Rodenkirchen ihre Mitgliederversammlung ebenfalls nicht abhalten. Sie sollte am 22. April 1877 stattfinden. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Alle kleineren Veranstaltungen der Bürgervereinigung sollen wie geplant durchgeführt werden. (süs)