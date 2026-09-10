Ein Wochenmarkt ist weit mehr als eine reine Aneinanderreihung von Verkaufsständen, die Obst und Gemüse, Käse, Fleisch und Wurstwaren anbieten – er ist das pulsierende Herzstück eines jeden Veedels. Hier kommen die Kölnerinnen und Kölner zusammen, halten ein kurzes Pläuschchen mit den Nachbar*innen und genießen die einzigartige Atmosphäre unter freiem Himmel.

Gleichzeitig stehen die Kölner Wochenmärkte für höchste Qualität und Vielfalt. Die lokalen Händlerinnen und Händler halten Woche für Woche eine riesige Auswahl anfrischen, regionalen und saisonalen Produkten bereit. Was die Kundschaft hier besonders schätzt, ist die hervorragende und persönliche Beratung: Tipps zur Zubereitung, Herkunftsnachweise aus erster Hand und ein freundliches Wort gehören auf den Kölner Märkten ganz selbstverständlich zum Einkaufserlebnis dazu.

Die Stadt Köln hat den Marktplatz in Dellbrück umfassend modernisiert

Die Stadt Köln hat den Marktplatz in Dellbrück umfassend modernisiert und umgestaltet, um den Aufenthalt noch attraktiver zu machen. Als Dankeschön für die Treue während der Umbauphase, hat sich die Marktverwaltung eine charmante Überraschung für die Wochenmarktbesucher*innen ausgedacht:

Am 17. September wartet eine Überraschung

Am 17. September 2026 wartet auf die Kundinnen und Kunden zwischen 10 und 12 Uhr ein kleines, vitaminreiches Präsent sowie eine Markttasche für den nächsten Einkauf. Die Marktverwaltung lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu ein, vorbeizuschauen, den neuen Platz zu erkunden und gemeinsam das Veedelsleben zu feiern.