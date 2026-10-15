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100. GeburtstagStand Michel Foucault nun rechts oder links?

Eisige Höflichkeit: Warum Michel Foucault und Jürgen Habermas einander so wenig zu sagen hatten.

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ARCHIV - 16.12.1981, Frankreich, Paris: Der französische Philosoph Michel Foucault spricht am 16. Dezember 1981 während einer Radiosendung in einem Studio in Paris. Am 15. Oktober 2026 wäre Michel Foucault, der 1984 an HIV starb, 100 Jahre alt geworden.

Der französische Philosoph Michel Foucault spricht am 16. Dezember 1981 während einer Radiosendung in einem Studio in Paris. Am 15. Oktober 2026 wäre Michel Foucault, der 1984 an HIV starb, 100 Jahre alt geworden.

Copyright: Alexis Duclos/AP/dpa

Die vielleicht bedeutendsten Philosophen ihrer Generation, Michel Foucault und Jürgen Habermas, hatten einander wenig zu sagen, und ihr pflichtschuldig absolviertes gemeinsames Abendessen im Pariser 1983er Frühling vollzog sich, so Foucaults Biograf Didier Eribon, in pflichtschuldiger „eisiger Höflichkeit“. Foucault hatte es nicht einmal für nötig befunden, die erste Gastvorlesung des Kollegen am Collège de France – wo der Franzose seit 1970 für das auf ihn kongenial zugeschnittene Lehrfach „Geschichte der Denksysteme“ als Professor wirkte – mit seiner Anwesenheit zu beehren. Beim Abendessen habe man sich, so Eribon weiter, über die eigenen intellektuellen Biografien ausgetauscht und über den Neuen Deutschen Film diskutiert.

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