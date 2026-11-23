Das Akkordeon ist ein fantastischer Klangapparat. Jedes Instrument ist ein Mikrokosmos aus bis zu tausend durchschlagenden Zungen in fünf und mehr Oktaven, mit orchestraler Klangfülle, verschiedenen Registern, wechselnden Klangfarben und extremen dynamischen Kontrasten. Als „Schifferklavier“, „Quetschkommode“ oder gar „Schweineorgel“ eher schlecht beleumundet, sind professionelle Knopf- und Pianoakkordeons in Wirklichkeit hoch technisierte Präzisions- und kostbare Virtuoseninstrumente. 2026 war das Akkordeon „Instrument des Jahres“ und vielerorts in unterschiedlichsten Kombinationen, Formationen und Musikstilen zu erleben.

Nun bot die Konzertreihe „Stationen – Neue Musik aus NRW“ Improvisationen und neue Kompositionen für Akkordeon-Quartett, darunter drei Uraufführungen. Die Reihe veranstaltet seit 2012 der Landesmusikrat NRW mit dem Arbeitskreis der in NRW ansässigen Gesellschaften für neue Musik in Aachen, Bielefeld, Münster, Essen und Köln. Die künstlerische Leitung hatte diesmal die Kölner Akkordeonistin und Pianistin Dorrit Bauerecker. Das zweite Konzert „Mit Zungen Balgen – Akkordeon im Quartett“ fand in der Alten Feuerwache Köln statt.

Erschöpft trudelnde Akkorde

Dorrit Bauerecker, Marko Kassl, Katharina Koenig und Florian Stadler sind exzellente Interpretinnen und Improvisatoren auf dem Akkordeon. In „Nebeneinander“ von Francisco Dominguez imitierten sie versprengte Sprachfetzen auf Tasten, Knöpfen und fauchenden Balgen. In Dietmar Bonnens „Solovki“ platzte das Quartett zischend und gleißend heraus. Ebenso plötzlich folgten erschöpft trudelnde Akkorde und schwankende Mikrotöne. Mit Handflächen wurden die Instrumente auch geschlagen und die Falze zum Rattern gebracht. Zudem hechelte, schnaufte und stöhnte die tonlos eingesogene und ausgestoßene Luft.

Aleksei Kushnerevs „Vor Ostern“ zeigte das Akkordeon von seiner musikantischen und volkstümlichen Seite. Der junge Pianist und Komponist wurde 2011 in Petersburg geboren und ist aktueller Preisträger von „Jugend komponiert NRW 2026“. Szenische Qualität entfaltete „Immortal Jellyfish“ der aus Südafrika stammenden Carlie Schoonees. Unter Schwarzlicht und einem mit Blumengirlanden behängten Sonnenschirm agierte das von Kostümbildnerin Catalina Carrasco in weiße Tüllumhänge gehüllte Quartett wie eine von mehreren Einzelorganismen gebildete Staatsqualle mit fluoreszierenden Vibrati, Mikrotönen und minimalistisch pulsierenden Akkorden.

Bei der Performance „Schwarz“ von Willem Schulz pressen und ziehen die Akkordeonisten eng beieinander stehend aus Leibeskräften Akkorde und Cluster aus den Instrumenten. Die hörbare Schallstärke und sichtbare Haptik lassen erahnen, welche Muskelkraft es braucht, um möglichst viel Luft gegen den Widerstand der zahllosen schwingenden Zungen zu pressen und einzuziehen. Fürwahr, das Akkordeon ist ein Kraftpaket, zumal im Quadrat.