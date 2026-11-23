Die Kronberg Academy im Taunus ist ein Exzellenzzentrum der Klassik. Internationale Größen auf Violine, Viola, Violoncello und Klavier unterrichten hier junge Stars von morgen, die freilich schon heute auf vielen Bühnen der Welt gastieren, internationale Wettbewerbe gewinnen und auf kostbaren Instrumenten von Stradivari und Guarneri spielen. Die mit dem Gürzenich-Orchester bestehende Kooperation ermöglichte nun drei jungen Akademisten die Aufführung von Solokonzerten in der Kölner Philharmonie.

Saò Soulez Larivière schlug den Saal gleich mit dem solistischen Beginn von Béla Bartóks Violakonzert in den Bann. Der franko-niederländische Bratschist spielte jeden Ton und alle Phrasen beseelt mit individuellem Timbre und agogisch pointiertem Gestus. Er agierte auf technisch höchstem Niveau mit virtuoser Brillanz, entfachte furiose Läufe und traf punktgenau die höchsten Spitzentöne. Ohne geringste intonatorische Trübungen flirtete er mit den drei Flöten in kristallinen Lagen und lieferte sich im Finale einen wilden Tanz alla hungarese mit dem Orchester.

Buntes Potpourri von Stillagen

Ebenso begeisterte Julian Rhee. Der koreanisch-amerikanische Geiger präsentierte das nicht allzu häufig gespielte Violinkonzert von Camille Saint-Saëns. Dem dramatischen h-Moll-Kopfsatz folgt ein pastoraler Mittelsatz mit zarten Dialogen von Solist und Holzbläsern. Am Ende verliert sich das „Andantino“ in schwebenden Akkorden und hauchdünnen Flageoletts wie in einer gläsernen Traumwelt, als gälte es das Idyll als bloße Illusion zu entlarven. Im Finale bricht dann prompt wieder die Dramatik hervor, die sich allerdings schnell in ein buntes Potpourri aller möglichen Stillagen auflöst: ausgelassene Raserei, tändelnder Elfentanz, triumphaler Choral der Blechbläser, pompöser Marsch.

Ob die Musik von Joseph Haydn lebendig und differenziert artikuliert wird, zeigt sich vor allem bei seinen langsamen Mittelsätzen. Diese plätschern langatmig und gleichförmig dahin, wenn nicht jeder Puls individuell betont, jede Nuance ausgespielt, alle Details sprechend gestaltet werden. Dass sein zweites Cellokonzert äußerlich blieb, lag weniger an der jungen kanadisch-südafrikanischen Solistin Luka Coetzee als am Gürzenich-Orchester unter Leitung von Andrés Orozco-Estrada, der über viele Wendungen und Figuren oberflächlich hinweg dirigierte. Allerdings war die junge Cellistin von ihren Dozenten bei ihrer Zugabe von Paganinis „Caprice“ Nummer 24 in einer Adaption für ihr Tenorinstrument schlecht beraten. Die Mensur des Cellos ist viel zu groß, als dass dieser Drahtseilakt gelingen könnte. Vor allem aber ist es völlig unnötig, im Violinrepertoire zu wildern, weil es viel wunderbare Originalliteratur für Solocello gibt.

Das Gürzenich-Orchester hatte unter Leitung seines GMD beim Jubiläumskonzert 40 Jahre Kölner Philharmonie am 14. September eine völlig unterprobte, miserable Aufführung von Richard Strauss´ „Also sprach Zarathustra“ geboten, mit vielen verkleckerten Einsätzen, mangelhafter Intonation und ungenau-schwammiger Gefühligkeit statt kristalliner Schärfe. Verglichen mit dem WDR Symphonieorchester, das zuvor seine Exzellenz mit Widmann und Mendelssohn bewiesen hatte, zeigte sich das Gürzenich damals allenfalls zweitklassig. Diese Scharte galt es auszuwetzen. Statt wie angekündigt die „Rosenkavalier-Suite“ spielte man nun erneut „Zarathustra“ – aber diesmal richtig.