Nicht nur auf der Bühne, auch auf dem Konzertpodium hat sich Béla Bartóks Oper „Herzog Blaubarts Burg“ als Repertoirestück fest etabliert. Dafür gibt es gute Gründe, zunächst einmal ganz praktische: Das 1918 uraufgeführte Stück beschäftigt nur zwei Sänger und ist mit einer Spieldauer von etwa 60 Minuten nicht länger als eine durchschnittliche Mahler- oder Bruckner-Sinfonie.

Die eigentlichen Gründe dürften aber im Inhaltlichen liegen. Der Einakter hat eine eher epische als dramatische Grundstruktur. Seine Szenen sind Stationen, die abgeschritten werden; die Bilder, die es evoziert, entstehen fast ausschließlich in der Mauerschau – sie werden nicht gezeigt, sondern nur beschrieben.

Weniger Oper als Kantate oder Vokalsinfonie

Bei einer konzertanten Aufführung empfindet man das Stück daher weniger als Oper denn als Kantate oder Vokalsinfonie – umso mehr, als das Herz der Musik fraglos im Orchester schlägt. So war es auch beim philharmonischen Gastspiel des Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam unter Leitung von Klaus Mäkelä.

Der junge Finne wird im kommenden Jahr die Leitung des traditionsreichen Klangkörpers übernehmen, ebenso wie die des Chicago Symphony Orchestra. Um den gerade mal 30-jährigen Dirigenten reißt sich gerade die gesamte musikalische Welt; wahrscheinlich hätte er auch jeden anderen frei werdenden Chefposten bei der internationalen Orchester-Elite haben können.

Der Hype besteht zurecht

Der Hype besteht durchaus zurecht; Klaus Mäkelä ist eine absolute Ausnahmeerscheinung, ein Jahrhunderttalent, so beeindruckend in der musikalischen Intelligenz wie in der schieren Wirkungskraft. Er ist ein Mann des magistralen Überblicks wie des besessen gestalteten Details; in einem Moment lässt man sich von der rhythmischen Triebkraft seines Musizierens hinreißen, im nächsten bewundert man den souveränen Bau seiner orchestralen Klangarchitektur.

Bartóks Opernversion des gesamteuropäisch verbreiteten Märchenstoffs um den blaubärtigen Verführer (oder Mörder) gibt zu all dem reiche Gelegenheit. Der Herzog lässt Judith, seine jüngste Eroberung, hinter die Türen seiner Burg blicken – und damit in die Abgründe seiner Seele. Die schreckliche Schönheit der geschauten Dinge bildete sich im Spiel des niederländischen Orchesters mit einer Farbkraft ab, wie man sie kaum je erlebt. Die seufzenden Mauern der Folterkammer, die blutbesudelten Schätze, der funkelnde Tränensee – das alles hatte eine solche Intensität, dass sich die Gänsehaut überhaupt nicht mehr abbaute.

Am Höhepunkt des Stücks öffnet sich der Blick in die weiten Lande des Herzogtums, dargestellt durch mehrere Salven gleißender Dur-Akkorde der Blechbläser. Mäkelä ließ hier zur Verstärkung Trompeten in den rückwärtigen Publikumsblöcken aufmarschieren; das Ergebnis überwältigte nicht nur durch seine Projektionskraft, sondern auch durch die unbestechliche Reinheit in Klang und Intonation.

Auch das Vokale konnte mithalten

Dem überragenden instrumentalen Niveau der Aufführung war das vokale absolut angemessen. Gerald Finley zeichnete den Herzog mit der ruhig strömenden Schönheit seines reifen Baritons als skeptischen Melancholiker, weniger Täter denn Opfer seiner komplexen Psyche. Die impulsiv und glühend gestaltende Jennifer Johnston (Judith) hielt dem massiven Orchesterklang mit dem lyrisch ummantelten Stahlkern ihres dramatischen Mezzosoprans mühelos stand. Den kurzen, das Stück ästhetisch fundierenden Prolog sprach die Schauspielerin Christiane von Poelnitz.

Vorangegangen war eine nicht minder kraftvolle Aufführung der siebten Sinfonie von Antonín Dvořák, die der Dirigent in der gleichen osteuropäischen Klangtradition beheimatete wie Bartóks expressionistische Einakter. Da wurde nicht mit folkloristischer Wärme, sondern mit größter Wucht und Vehemenz musiziert. Ein Orchester minderer Qualität wäre hier schnell an seine Grenzen geraten; die grandiosen Amsterdamer Musiker dagegen erschlossen sich unter Mäkeläs kompromisslos forderndem Schlag immer wieder neue Klangräume und Freiheiten. Ein solches Konzert erlebt man wahrlich nicht alle Tage.