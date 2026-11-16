Cellist Isang Enders kündigte als Zugabe den langsamen Satz aus einem Klaviertrio von Dvořák an – „in der Annahme, dass der für einen Volkstrauertag traurig genug ist“. So richtig traurig wurde es dann vor der Pause im Abokonzert des Kölner Kammerorchesters in der Philharmonie gar nicht, auf jeden Fall aber hochpoetisch, mit herrlich dunklem Cello-Sound und einem ätherischen Gesang von Alexander Sitkovetskys Violine in der höchsten Lage. Das Sitkovetsky-Trio (mit Wu Qian am Flügel) zeigte hier noch einmal die bestechende Qualität eines Zusammenspiels, bei dem sich tatsächlich jeder oder jede auf jeden/jede verlassen kann – im Sinn eines dicht erfüllten Trialogs, in dem die Phrasen verzahnt und hin und her gereicht werden. Und aus dem keine Stimme als Ego-Shooter herausknallt.

Diese echten Kammermusiktugenden hatten die drei Gäste zuvor auch in Beethovens Tripelkonzert eingebracht – ein Werk, das den Komponisten von einer gelassen-behaglichen Seite abseits der bei ihm üblichen energischen Konzentration und Willensanspannung zeigt. Und gerade deshalb vielleicht ein Dasein im Schatten der Klavierkonzerte und des Violinkonzerts fristet. Im Sitkovetsky-Trio fanden sich jedenfalls denkbar inspirierte und ihm zugetane Interpreten.

Klangdelikatesse geht bei diesen Musikern stets vor virtuoser Exaltation, es dominiert hier ein klassisches Ebenmaß, eine sonore, aber auch zurückhaltend-feine Sanglichkeit, die sich nicht effektsüchtig aus dem Fenster lehnt. Stilvolle Portamenti sind da trotzdem drin, und im zweiten Couplet der abschließenden Rondo-Polonaise ging es dann auch etwas rustikaler zur Sache.

Hellwaches Orchester

Das am Sonntagmorgen hellwach begleitende Orchester unter Roc Fargas i Castells am Pult rahmte den Soloauftritt gewinnend mit Beethovens „Coriolan“-Ouvertüre und Schuberts fünfter Sinfonie. Auch dem katalanischen Gastdirigenten ging es nicht darum, alle Teufel von der Leine zu lassen – was zumal bei der spätklassischen Schubert-Sinfonie mit ihrem lyrischen Duktus auch keineswegs angezeigt gewesen wäre –, sondern um genaue gestische Formung, Darstellung der Satzzäsuren und eine durchsichtige Streicher-Bläser-Konfiguration, in der beide Klanggruppen einander beflügeln. Das zeigte sich in der Beethoven-Ouvertüre etwa am gut hörbaren Einsatz der Fagotte. Und beim mozartnahen langsamen Schubert-Satz konnte man erleben, dass und wie die bei den Themenwiederholungen hinzutretenden Bläser tatsächlich als soundverändernder Wonnefaktor agierten.

Zu Recht ertrank aber keineswegs alles in einem luxurierenden Wellnessbad. Dem Themenzerfall am „Coriolan“-Ende wuchs eine Eindringlichkeit zu, die sofort die Erinnerung an die Coda im Trauermarsch der „Eroica“ wachrief.