In ihrer Familie galt sie als „unmanageable“, was man wohl mit „unerziehbar“ übersetzen darf. Als kämpferische Suffragette und bekennende Lesbe gehörte Ethel Smyth (1858 - 1944) zu den markantesten Figuren der frühen Frauenbewegung, der sie mit dem „March of the Women“ zu einer viel gesungenen Hymne verhalf. Mit ihren anderen Werken hat sich die britische Komponistin kaum bleibenden Nachruhm sichern können - sehr zu Unrecht übrigens. Immerhin ist ihre Oper „The Wreckers“ („Strandpiraten“) in den letzten Jahren über mehrere deutsche Bühnen gegangen.

Im Zentrum des Stücks steht eine verschworene Dorfgemeinschaft an der Küste von Cornwall, die einträglich davon lebt, Schiffe havarieren zu lassen, sie auszuplündern und zur Sicherung ihrer Eigentumsansprüche fallweise auch die überlebende Besatzung zu meucheln. Das Stück wurde 1906 in Leipzig uraufgeführt; an den Pulten saß das Gewandhausorchester, das nun mit der Ouvertüre und dem Vorspiel zum zweiten Akt der Oper sein Gastspiel in der Kölner Philharmonie eröffnete.

Dabei ließ Gewandhaus-Kapellmeister Andris Nelsons am hohen musikdramatischen Gespür der Komponistin keinen Zweifel: Vom ersten Takt an griff der lettische Dirigent beherzt ins volle Bühnenleben, arbeitete in farbkräftigen Naturbildern, Folklore-Einstrahlungen und orgelgestützer Glaubenswucht jene Mischung aus Bigotterie und Brutalität heraus, die dem Stück seinen Charakter gibt.

Hohe Spielkultur mit internationalen Spitzenkräften

Zu Ethel Smyths Protektoren gehörte auch Peter Tschaikowsky, mit dessen Fantasieouvertüre „Romeo und Julia“ die sächsische Elitetruppe danach in bekanntere Repertoire-Gewässer abbog. Die Darstellung lebte ganz wesentlich von der hohen Spielkultur der Leipziger, dem nie in die Breite fließenden, sondern stets kompakten und zentrierten Tutti-Klang, den wunderbar holzig-torfigen Klangaromen der Fagotte und tiefen Streicher.

Ein Orchester dieser Güteklasse rekrutiert sich natürlich längst aus internationalen Spitzenkräften - und doch scheint sich etwas von der großen Tradition der legendären sächsischen Bläser erhalten zu haben. Beim Liebesthema etwa drängte der ebenso noble wie voluminöse Ton des Englischhorns sogar die unisono mitgehenden Bratschen sacht an den Rand.

Ihren zweiten großen Auftritt hatte die exzellente Englischhorn-Spielerin im Schlussstück des Abends, Antonín Dvořáks Sinfonie Nr. 9 „Aus der Neuen Welt“. Die berühmte Melodie des langsamen Satzes, die mal in Böhmens Fluren, mal in der amerikanischen Prärie verortet wird, kennt man ja bis zum Überdruss. Aber hier kroch sie gleichsam neu und unverbraucht aus dem Ei, aus dem metrischen Korsett gelöst und durch ungewöhnlich große Atemzäsuren gegliedert. Andris Nelsons gestand diese Freiheit der Gestaltung allen Bläsersoli der Sinfonie zu; auch sonst gab es durchaus eigenwillige Entscheidungen, ungewöhnliche Tempo-Relationen und unerwartete Hervorhebungen. Nicht allem musste man zustimmen, aber das beständige Hinterfragen interpretatorischer Usancen erwies sich auf der großen Strecke doch als ungemein belebend.

Man nahm das auch mit einer gewissen Erleichterung wahr, denn Tschaikowskys „Romeo und Julia“ hatte der viel beschäftigte Maestro zuvor eher routiniert und auf mittlerem Spannungslevel durchgeleitet. Bei Dvořák dagegen lief er wieder zur gewohnten Form auf, legte unter allen strukturellen Ambitionen des Komponisten stets den starken musikantischen Impetus der Sinfonie frei - was auch eine gewisse Ruppigkeit im Scherzo einschloss. Das begeisterte Publikum sparte zwischen den Sätzen nicht mit Beifall, war aber immerhin so freundlich, den finalen Jubel zurückzuhalten, bis der Maestro die ungewöhnlich langgezogene Schluss-Fermate abgewunken hatte.