Die Art Cologne zieht um – allerdings erst im nächsten Jahr und auch nicht nach Düsseldorf. Wie die Kölner Kunstmesse mitteilt, wird ihre 60. Ausgabe vom 28. bis 31. Oktober 2027 im neuen Confex-Center und der Halle 1 der Koelnmesse stattfinden. Laut Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, erhält die Art Cologne damit einen „zeitgemäßen räumlichen Rahmen für ihre weitere Entwicklung“. Konkret bedeutet der Umzug vor allem mehr Tageslicht und eine Aussicht auf den Dom.

Die Art Cologne bekommt eine Satellitenmesse: Prospect Cologne

Das Confex-Center befindet sich am südlichen Ende des Messeareals, nicht weit entfernt von der aktuellen Heimat der Art Cologne, der Halle 11. Statt über den Eingang Süd erreicht man die Kunstmesse ab 2027 mutmaßlich über die Freitreppe zum Confex-Center oder den Eingang West. Inwiefern sich die Hallenplanung sowie die Anzahl der teilnehmenden Galerien durch den Umzug ändern, wird man sehen.

Die aktuelle Art Cologne vom 5. bis 8. November bekommt derweil eine Satellitenmesse: Prospect Cologne. Sie findet vom 5. bis 7. November 2026 statt und versammelt 19 Galerien am Hohenstaufenring 48 – inmitten der Möbelmeile. Zu den bekanntesten Teilnehmern zählen die Kölner Galerien Buchholz, Capitain und Nagel/Draxler, allesamt Veteranen und aktuelle Gäste der Art Cologne; eine deutlich weitere Anreise nehmen Portas Vilaseca (Rio de Janeiro), Misako Rosen (Tokio) und King’s Leap (New York) auf sich. Gegründet wurde Prospect Cologne unter anderem von den Galeristen Max Mayer (Berlin) und Manoucher Khoshbakht (Köln) und der Sammlerin Antonia Nolte. Ein Werk der Satellitenmesse wird von einer Jury ausgesucht und für das Museum Abteiberg in Mönchengladbach angekauft.

Es ist also weiterhin Bewegung auf dem Kölner Kunstmarkt, zumal es für eine Kunstmesse spricht, wenn sie Satelliten anzieht. Man darf gespannt sein, ob sich Prospect Cologne länger hält als Neu-Cöln, das 2025 als Pop-up-Messe in den Stoff-Pavillon Möller einzog.