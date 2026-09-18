TV-Satiriker Jan Böhmermann verabschiedet sich vom „ZDF Magazin Royale“. Die letzte Ausgabe der Satire- und Investigativsendung soll am 18. Dezember ausgestrahlt werden. Das bestätigte Böhmermann dem Medienmagazin DWDL.de am Freitag (18. September). „Ich möchte nochmal eine andere Sendung machen“, erklärte der Moderator demnach. Das ZDF bestätigte auch gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass man sich derzeit „in guten Gesprächen“ über ein neues Show-Konzept befinde.

ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke würdigte zudem die bisherige Zusammenarbeit mit Böhmermann. „Mit seiner Mischung aus Satire und Investigation stößt das ZDF Magazin Royale regelmäßig wichtige Diskurse in der Öffentlichkeit an – und ist zu Recht preisgekrönt“, zitierte DWDL.de die Programmdirektorin. „Umso mehr würden wir uns freuen, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann im ZDF fortzusetzen und gemeinsam ein neues Show-Kapitel aufzuschlagen.“

Auch Live-Tour des Rundfunk-Tanzorchesters Ehrenfeld abgesagt

Böhmermanns Entscheidung für ein Ende des „ZDF Magazin Royale“ bedeutet damit offenbar nicht das Ende seiner Zusammenarbeit mit dem Sender, sondern zunächst vorrangig das Aus für das bisherige Format.

Mit dem Ende der wöchentlichen Show nach 187 Ausgaben wird auch eine für Anfang 2027 geplante Live-Tour des Rundfunk-Tanzorchesters Ehrenfeld abgesagt. Hintergrund ist das zunächst auslaufende Vertragsverhältnis zwischen Böhmermann und dem ZDF. Eine weitere Zusammenarbeit ist jedoch nicht ausgeschlossen. Eine neue Sendung könnte dem Bericht zufolge ab Sommer 2027 starten.

„ZDF Magazin Royale“ seit 2020 im ZDF-Hauptprogramm

Das „ZDF Magazin Royale“ war im November 2020 im ZDF-Hauptprogramm gestartet und hatte das „Neo Magazin Royale“ abgelöst. Die Sendung wurde von der Kölner Produktionsfirma Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld UE GmbH produziert. Das Unternehmen soll trotz des Endes des aktuellen Formats bestehen bleiben.

In den vergangenen sechs Jahren wurde die Sendung unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Grimme-Preis und dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet. Zuletzt sorgte das Format mit seinen Recherchen und satirischen Beiträgen jedoch auch wiederholt für Kontroversen und juristische Auseinandersetzungen.

Bereits vor einem Jahr hatten sich Böhmermann und der Mainzer Sender nur wenige Wochen vor Auslaufen einer bis dahin mehrjährigen Vereinbarung nur noch auf eine einjährige Verlängerung der Zusammenarbeit einigen können. (das)