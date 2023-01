Schauspieler Ben Affleck sieht sich in den sozialen Netzwerken nach Aussagen über seine Ehe mit Jennifer Garner einem Shitstorm ausgesetzt. Der 49-Jährige hatte in einem Gespräch mit Radio-Moderator Howard Stern Garner die Schuld an seiner Alkoholsucht gegeben.

„Ich dachte: Ich kann wegen meiner Kinder nicht gehen, aber ich bin unglücklich. Was soll ich tun? Was ich tat, war eine Flasche Scotch zu trinken und auf der Couch einzuschlafen, was keine Lösung war“, sagte Affleck. Ohne die Scheidung wäre das Problem nach wie vor vorhanden: „Wenn ich noch mit ihr zusammen wäre, würde ich wohl immer noch trinken“, so Affleck weiter.

Auf der Kurznachrichtenplattform „Twitter“ wurde Kritik an Afflecks Äußerungen laut, ihm wurde Egoismus und toxische Männlichkeit vorgeworfen. Einige Nutzer argumentierten, Affleck hätte vor, während und nach seiner Ehe mit Garner getrunken. Tatsächlich existieren Bilder, wie Garner Affleck auch nach der Trennung in eine Entzugsklinik bringt. Der Schauspieler hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Alkoholproblemen zu kämpfen.

Ben Affleck: „Völlig abgehoben“ und unfair gegenüber Jennifer Garner

Die Boulevardzeitung „New York Post“ beschrieb Afflecks Verhalten in einem Kommentar als „herzlos“ und „völlig abgehoben“. Affleck verkenne vor allem Garners Versuche, die Ehe noch zu retten.

Affleck selbst bereut die Ehe mit Garner trotz seiner Alkoholsucht nicht: „Wir hatten eine Ehe, die nicht funktionierte. Das passiert. Sie war jemand, den ich liebte und respektierte, aber mit dem ich nicht weiterhin hätte verheiratet sein können.“ Affleck machte erst vor wenigen Monaten eine Beziehung mit Jennifer Lopez öffentlich.

Lopez selbst reagierte nach übereinstimmenden Medienberichten aus den USA wütend auf die Kommentare Afflecks und sei „außer sich“. Die Schauspielerin und Musikerin habe sich um eine gute Beziehung zu Garner bemüht und sei „stinksauer“ auf Affleck, der sich nicht im Griff habe.

Mit Lopez war der Schauspieler, der 1998 einen Oscar für das Drehbuch von „Good Will Hunting“ erhielt, bereits von 2002 bis 2004 liiert. Anschließend war er mit Garner zusammen, das Paar war von 2005 bis 2018 verheiratet. Getrennt hatten sich beide bereits 2015. (shh)