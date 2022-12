Berlin – Bei den ARD-Popwellen kann ab Montagmorgen für den deutschen Beitrag beim Eurovision Song Contest (ESC) im Mai in Turin online abgestimmt werden. Hörerinnen und Hörer haben dabei sechs von einer Jury vorausgewählte Lieder und Interpreten zur Auswahl.

Zu den Pop-Radiosendern der ARD gehören Antenne Brandenburg, Bayern 3, Bremen Vier, hr3, MDR Jump, NDR2, SR1, SWR3 und WDR2. Die zur Wahl stehenden Lieder sind „Rockstars“ von Malik Harris, „I Swear to God“ von Maël & Jonas, „Alive“ von Eros Atomus, „Soap“ von Emily Roberts, „Anxiety“ von Felicia Lu und „Hallo Welt“ von Nico Suave & Team Liebe.

Nach zwei Jahren ohne Zuschauereinbindung gibt es 2022 wieder einen ESC-Vorentscheid live im Fernsehen, im Gegensatz zu früheren Jahren wird er allerdings nicht im Ersten, sondern in den Dritten Programmen ausgestrahlt.

In der Show „Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid“ mit Moderatorin Barbara Schöneberger in Berlin wird das Lied am Freitag (4.3., ab 20.15 Uhr) für das internationale Finale am 14. Mai in Turin endgültig gekürt. Die Online-Votings der Woche werden mit Stimmabgaben während der Show zusammengerechnet. (dpa)