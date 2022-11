Billie Eilish, Backstreet Boys Superstars geben Wohnzimmerkonzert in Coronakrise

New York – Die großen Stars der Musikszene haben die Amerikaner in der Corona-Krise mit einem emotionalen Wohnzimmer-Konzert zum Durchhalten aufgerufen. Der TV-Sender Fox strahlte am Sonntagabend (Ortszeit) das von Elton John („I'm Still Standing“) moderierte „iHeartRadio Living Room Concert for America“ aus. Bei dem einstündigen Zusammenschnitt traten Shootingstar Billie Eilish, die Boyband Backstreet Boys oder Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl in ihrem Zuhause auf und spielten ihre Hits spielten.

Mariah Carey, Alicia Keys und Sam Smith

Mit dabei waren auch die Sängerinnen Mariah Carey, Alicia Keys oder der britische Popstar Sam Smith, die in persönlichen Botschaften den Einsatzkräften und Arbeitskräften in der Pandemie dankten und die Zuschauer zu Spenden aufriefen. Zwischendurch wurden Bilder unter anderem von den leeren Straßen New Yorks eingeblendet - Green-Day-Sänger Billie Joe Armstrong sang dazu passend seinen Hit „Boulevard of Broken Dreams“: „Ich gehe diese leere Straße, auf dem Boulevard der zerbrochenen Träume. Während die Stadt schläft und ich der Einzige bin. Ich gehe alleine.“

Das könnte Sie auch interessieren:

Corona Anzeige China meldet Rekordanstieg bei Fallzahlen – Lauterbach warnt vor Winterwelle

Nacht auf Intensivstation Anzeige Rammstein-Sänger Lindemann negativ auf Corona getestet

Konzerte ausgefallen Anzeige Helge Schneider gibt am Klavier Corona-Freizeittipps von Sarah Brasack

Hinter der Aktion stehen die Verleiher der seit 2014 jährlich vergebenen „iHeartRadio Music Awards“. Die ursprünglich für Sonntag geplante Preisverleihung in Los Angeles ist wegen der Pandemie abgesagt worden und soll später nachgeholt werden. (dpa)