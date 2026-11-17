Mit „Ein Mann der Kunst“ legt Kristof Magnusson eine kluge und unterhaltsame Satire über die Skurrilitäten und Abgründe des Kunstbetriebs vor. Erzählt wird von der Begegnung zwischen dem Förderverein eines Museums und einem berühmten, kompromisslosen Künstler, für den der Verein einen eigenen Museumstrakt bauen will – eine Reise ins deutsche Bildungsbürgertum mit all seinen Widersprüchen, die Patriarchat, Sexismus, Klassismus und Generationendebatten wie beiläufig verhandelt. Lesen Sie hier ein Interview, das wir mit Kristof Magnusson geführt haben.

Wir verlosen 4 Exemplare von „Ein Mann der Kunst“. Was Sie tun müssen, um eins der Exemplare zu gewinnen? Melden Sie sich hier für unseren kostenlosen Literatur-Newsletter Lesestoff des „Kölner Stadt-Anzeiger“ an. Darin stellt Kulturchefin Anne Burgmer alle 14 Tage Buchrezensionen aus der Kulturredaktion vor – ergänzt durch Empfehlungen von Bestseller-Autorin Elke Heidenreich.

Die Verlosung findet in der kommenden Ausgabe des Newsletters am 20. November statt. Viel Glück! Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

Erleben Sie Kristof Magnusson live: Am Sonntag, 22. November 2026, um 11 Uhr, findet der Auftakt der „Buch für die Stadt"-Aktionswoche im neu eröffneten Schauspiel Köln mit Kristof Magnusson statt. Es moderiert Anne Burgmer, Leiterin der Kulturredaktion des Kölner Stadt-Anzeiger. Tickets für die Matinee gibt es hier.

Veranstalter der Verlosung ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Mit der Teilnahme gelten die Allgemeinen Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. (ksta)