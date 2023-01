Köln – Der WDR will in den nächsten zwei Jahren seine Zusammenarbeit mit Carolin Kebekus intensivieren. Der Sender teilte am Mittwoch mit, von 2022 bis Ende 2023 doppelt so viele Ausgaben ihrer Show wie bisher zu produzieren. Kebekus sei „eine der wichtigsten und vielseitigsten Comediennes Deutschlands“, heißt es in der Mitteilung.

16 Mal pro Jahr wird „Die Carolin Kebekus Show“ dann im Ersten und der ARD Mediathek zu sehen sein. Kebekus sagte, sie sei glücklich über die „tolle Entwicklung der Show“. Es lief im Sommer bereits die zweite Staffel der Show. Die erste Staffel war mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden.



Besonders viel Aufmerksamkeit fand der „Brennpunkt” zum Thema Rassismus. Kebekus hatte dafür das Satireformat durchbrochen und schwarze Deutsche zu Wort kommen lassen, die über ihre alltäglichen Rassismus-Erfahrungen berichteten. (red)