Vor fast 70 Jahren wurde am Offenbachplatz die neu errichtete Kölner Oper eröffnet – mit einer Rede des Bundeskanzlers Adenauer und einer misslungenen Premiere.
Über die Operneröffnung 1957„Das ist das schönste Theater Deutschlands“
Von Markus Schwering
5 min
„Das ist das schönste Theater Deutschlands.“ Solches sagte der damalige Generalintendant Herbert Maisch über die nach Plänen des Architekten Wilhelm Riphahn in zwei Jahren (!) am Offenbachplatz neu errichtete Kölner Oper. Damit sprach er, glaubt man den alten Zeitungsberichten, dem Publikum der Eröffnungszeremonien aus dem Herzen. Diese begaben sich am 18.
Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...
Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten
Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im MonatJetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!