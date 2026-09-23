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Über die Operneröffnung 1957„Das ist das schönste Theater Deutschlands“

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5 min
Auf einer alten Fotoaufnahme sieht man ein Auto an einem Gebäude vorbeifahren.

Das Opernhaus kurz nach der Eröffnung

Copyright: Imago/piemags

Vor fast 70 Jahren wurde am Offenbachplatz die neu errichtete Kölner Oper eröffnet – mit einer Rede des Bundeskanzlers Adenauer und einer misslungenen Premiere.

„Das ist das schönste Theater Deutschlands.“ Solches sagte der damalige Generalintendant Herbert Maisch über die nach Plänen des Architekten Wilhelm Riphahn in zwei Jahren (!) am Offenbachplatz neu errichtete Kölner Oper. Damit sprach er, glaubt man den alten Zeitungsberichten, dem Publikum der Eröffnungszeremonien aus dem Herzen. Diese begaben sich am 18.

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