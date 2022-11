Redaktioneller Hinweis: Dieser Artikel wird laufend aktualisiert. Bei einigen Sendeterminen handelt es sich um vorläufige Planungen.

Es ist möglich, dass sich noch Änderungen im Programmablauf der Sender ergeben.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Der Prinz (Pavel Travnicek) und Aschenbrödel (Libuse Safrankova) im Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Copyright: dpa Lizenz

Worum geht's?

Aschenbrödel lebt bei ihrer bösen Stiefmutter und ihren zwei Stiefschwestern. Alle drei behandeln Aschenbrödel schlecht, das junge Mädchen fügt sich seinem Schicksal – bis der Prinz eine Frau sucht, zu einem Ball einlädt und Aschenbrödel in den Besitz von drei verzauberten Nüssen gelangt...

Mittwoch, 25.12.2019, 16:05, WDR

Mittwoch, 25.12.2019, 17:05, ONE

Donnerstag, 26.12.2019, 14:30, RBB

Donnerstag, 26.12.2019, 16:00, MDR

Der kleine Lord

Die kleine Susan Walker (Mara Wilson) mit ihrer Mutter Dorey. (Elizabeth Perkins) Copyright: imago/Cinema Publishers Collection

Worum geht's?

Der achtjährige Cedric Errol lebt mit seiner Mutter und der Hebamme Mary in sehr bescheidenen Verhältnissen in einem Stadtteil von New York City.

Eines Tages taucht Mr. Havisham, der Gesandte seines englischen Großvaters, des Earls von Dorincourt, auf und macht Cedrics Mutter das Angebot, zusammen mit ihrem Sohn nach England umzuziehen. Denn Cedric sei der einzige Erbe des Adelstitels „Lord Fauntleroy“ und soll auf dem Schloss auf seine späteren Aufgaben vorbereitet werden.

Der zurückgezogen lebende Großvater empfängt seinen Enkel zunächst reserviert. Doch Cedric lässt sich davon nicht abschrecken und erweicht das Herz des alten Mannes...

Donnerstag, 26.12.2019, 17:10, ARD

Der Polarexpress

Ricky Schroder (l) und Alec Guinness in einer Szene des Films „Der kleine Lord“. Copyright: dpa/ARD Degeto

Worum geht's?

In der Weihnachtsnacht liegt ein kleiner Junge in seinem Bett und wartet trotz seiner Zweifel am Weihnachtsmann auf ein Zeichen. Als er dann plötzlich Geräusche hört, geht er vor die Haustür und will nachsehen. Dort steht allerdings kein großer Schlitten, sondern ein Zug und ein Schaffner. Der erklärt ihm, der „Polarexpress“ fahre zum Nordpol. Dann bittet er den kleinen Jungen einzusteigen, der das nach kurzem Zögern tut. Wohin ihn die Reise wohl führt? Der Film läuft in diesem Jahr nicht auf öffentlich-rechtlichen oder privaten Fernseh-Sendern.

Tatsächlich Liebe

Kevin (Macaulay Culkin) wurde von seinen Eltern zu Hause vergessen und schlägt sich mit zwei Einbrechern rum. Copyright: imago/United Archives

Worum geht's?

Ein Film, etliche Geschichten fürs Herz: das ist „Tatsächlich Liebe“. Der Zuschauer springt zwischen zehn verschiedenen Handlungssträngen hin und her – bis sich alle am 24. Dezember miteinander verbinden.

Mittwoch, 25.12.2019, 23:20, ZDF

Donnerstag, 26.12.2019, 23:20, ZDF Neo

Schöne Bescherung (Hilfe, es weihnachtet sehr)

Der Grinch (Jim Carrey) spricht in dem Film „Der Grinch“ zu seinem treuen Hund Max. Copyright: dpa

Worum geht's?

An Weihnachten und auch in den Tagen davor bricht in so mancher Familie das Chaos aus – so auch bei den Griswolds. Wenn Vater Clark (Chevy Chase) anfängt den Weihnachtsbaum aufzustellen oder das Haus zu schmücken, wird es gefährlich für Mensch und Einrichtung. Als dann noch der Cousin Eddie vor der Tür steht und Clarks Chef entführt, weil dieser kein Weihnachtsgeld zahlen will, gerät alles außer Kontrolle. Dieser Film läuft in diesem Jahr nicht auf öffentlich-rechtlichen oder privaten Fernsehsendern.

Kevin allein in New York

Der kleine Junge hatte auf den Weihnachtsmann gewartet - doch dann fuhr ein Zug vor und nahm ihn mit. Copyright: imago/United Archives

Worum geht's?

Der Titel verrät es schon. Nachdem Kevin im vorherigen Film von seiner Familie zu Hause vergessen wurde, ist er im zweiten Teil alleine in New York unterwegs. Dabei hat er Papas Kreditkarte dabei und erneut die zwei Diebe im Nacken.

Mittwoch, 25.12.2019, 11.15 Uhr; TNT

Frohe Weihnachten!