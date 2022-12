„Es ist so berührend" Tatort-Star Axel Milberg nimmt ukrainische Großfamilie auf

München – „Tatort"-Schauspieler Axel Milberg und seine Frau haben eine vor dem Krieg geflüchtete Großfamilie aus der Ukraine aufgenommen. In einem Instagram-Post stellt Judith Milberg den Zuwachs vor. Sascha und Larissa sind mit ihren sieben Kindern und sechs Hunden bei den Milbergs eingezogen.

Die Idee dazu hatte Judith Milbergs Sohn Julius. Er hat die Familie angesprochen und ihr Hilfe angeboten. Eines der Kinder habe eine Behinderung und brauche daher besondere Unterstützung, so Milberg. Sie bedankt sich in dem Post für die Hilfe von Ärzten, Apothekern, Helfern und Freunden: „Wir sind unendlich dankbar dafür. Es ist so berührend."

Seit 2002 verkörpert Milberg den eigensinnigen Hauptkommissar Klaus Borowski im „Tatort". Fast 40 Folgen der ARD-Kultserie hat er bereits gedreht. Zusammen mit seiner Frau ist er Botschafter der Umckaloabo-Stiftung, einem südafrikanischen Kinderhilfsprojekt. (mav)