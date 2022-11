Schlagerstar Vanessa Mai (30) hat in der am Samstag ausgestrahlten „Giovanni Zarrella Show“ bei Schlagerfans für Furore gesorgt. Sie kündigte nach ihrem Gesangsauftritt im Gespräch mit Giovanni Zarrella an, dass es im kommenden Jahr eine „Rückkehr zu ihren Schlagerwurzeln“ geben wird. Sie werde hierfür mit der Gruppe Wolkenfrei ein Comeback-Album aufnehmen.



Vanessa Mai: Rückkehr zu Schlagerwurzeln

Mit Wolkenfrei, deren Leadsängerin Vanessa Mai von 2012 bis 2015 war, hatte die Künstlerin ihren Durchbruch im Musikgeschäft geschafft. „In den letzten Wochen und Monaten ist viel spekuliert worden“, so Vanessa Mai im Interview mit Zarrella. „Kehrt sie dem Schlager jetzt den Rücken zu? Meine Wurzeln, meine Heimat, wird immer der Schlager bleiben“, bekräftigte Mai. „Ich weiß, wo ich herkomme, und das wird sich nie ändern.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vanessa Mai: Durchbruch mit Wolkenfrei

Zwei Wolkenfrei-Alben entstanden 2014 („Endlos verliebt“) und 2015 („Wachgeküsst“), die beide sehr erfolgreich waren und Gold-Auszeichnungen erhielten. Insbesondere die Hit-Single „Wolke 7“, die auch die offiziellen Single-Charts erreichte, sorgte seinerzeit für viel Aufmerksamkeit. Das dazugehörige Video mit Mai tanzend im Badeanzug erreichte bei YouTube bis heute rund 41 Millionen Aufrufe. Als Produzent zeichnete sich Felix Gauder für die Musik von Wolkenfrei verantwortlich. Er wird auch 2023 wieder mit Mai und Kollegen zusammenarbeiten.

Vanessa Mai zum ersten Mal in Giovanni Zarrella Show

Vanessa Mai trat am Samstag zum ersten Mal in Giovanni Zarrellas Show auf, die zum fünften Mal im ZDF ausgestrahlt wurde. Ein Auftritt ganz in Pink und einem dutzend Tänzerinnen und Tänzern. Eine ausgefeilte Choreografie und farblich darauf abgestimmte Lichteffekte sorgten für gute Stimmung in der Offenburger Halle.



Die Sängerin sang den Starchild-Remix ihrer Single „747“, der am 4. November neu auf Streaming-Plattformen erschienen war. Im anschließenden Gespräch mit Zarrella ging sie auch kurz auf ihre Biografie ein, die am 2. November erschienen war und im Vorfeld bereits für einige Kontroversen gesorgt hatte.

Umstrittene Zusammenarbeit mit Rappern

Mais Comeback-Ankündigung mit Wolkenfrei kommt wenige Monate nach ihrem letzten Solo-Album „Metamorphose“, das zwar auf Platz drei hoch in den Charts einstieg, aber bereits nach vier Wochen wieder rausfiel. Es ist das am kürzesten platzierte Album ihrer Karriere, trotz der enthaltenen Hit-Singles „Happy End“ mit Sido und „Melatonin“ mit ART.



Vanessa Mai in der ZDF-Produktion „Die Giovanni Zarrella Show“. Copyright: ZDF und Sascha Baumann

Für viele ihrer Fans war die Zusammenarbeit mit den Rap-Stars scheinbar eine Spur zu viel. Auch einige Kritiker waren nicht begeistert, so schreibt das Musikmagazin „laut.de“ im Oktober 2021 über die Zusammenarbeit mit Sido: „Hol Musiker, die kein Bock auf ihre Genres haben, und lande im tiefsten Pop-Niemandsland.“ Der Song beleidige Rap- und Schlager-Fans auf ganz eigene Art und Weise.