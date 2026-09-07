Die Suche nach dem neuen „James Bond“-Darsteller könnte entschieden sein: Nach Angaben des britischen Schauspielers Gary Oldman könnte sein „Slow Horses“-Kollege Jack Lowden die Nachfolge von Daniel Craig antreten. „Sie haben ihn ausgewählt, es aber noch nicht öffentlich gemacht“, sagte Oldman in einem Interview mit dem kanadischen Sender Global News über die Bond-Suche. Er hoffe, dass Lowden die Rolle bekomme, fügte der Schauspieler hinzu.

Damit gibt Oldman den Spekulationen um die wichtigste Personalie der Filmreihe neuen Schub. Seit Daniel Craig seinen Abschied als Geheimagent angekündigt hatte, wird über dessen Nachfolger gerätselt. Craig hatte Bond zuletzt in „Keine Zeit zu sterben“ gespielt. Der Film kam 2021 in die Kinos und endete mit dem Tod seiner Figur. Seitdem ist die Rolle des britischen Geheimagenten mit der Lizenz zum Töten unbesetzt.

Jack Lowden: Von den „Slow Horses“ in die Bond-Rolle?

Lowden spielt in der Spionageserie „Slow Horses“ den MI5-Agenten River Cartwright. Der junge Geheimdienstler gehört zu einer Abteilung, in der ungeliebte oder gescheiterte Agenten landen. Cartwright ist zwar entschlossen und mutig, gerät bei seinen Einsätzen aber regelmäßig in schwierige Situationen. Die Serie verbindet Spionage, schwarzen Humor und dramatische Elemente. Lowdens Schauspiel wurde oft gelobt.

Oldman verkörpert in „Slow Horses“ derweil den eigenwilligen MI5-Abteilungsleiter Jackson Lamb. Die beiden Schauspieler stehen dort regelmäßig gemeinsam vor der Kamera. Die sechste Staffel der Serie soll am 16. September beim Streamingdienst Apple TV+ starten.

Jack Lowden als neuer James Bond gehandelt

Der 36-jährige Lowden gilt unterdessen bereits seit Monaten als aussichtsreicher Kandidat für die Bond-Rolle. Der Schotte wurde unter anderem durch seine Auftritte in „Dunkirk“, „The Outrun“ und „Mary Queen of Scots“ bekannt. Als Bond-Darsteller müsste er nicht nur in die Rolle eines Actionhelden schlüpfen, sondern die traditionsreiche Filmfigur zugleich neu interpretieren. Nach Craig wird ein Schauspieler gesucht, der die Reihe in eine neue Phase führen kann.

Eine offizielle Entscheidung wurde bislang weder von Amazon MGM noch von den Verantwortlichen der Filmreihe bekannt gegeben. Amazon MGM besitzt die Rechte am Bond-Franchise und hält sich zu den Personalfragen bedeckt. Fest steht dagegen bereits, dass Denis Villeneuve den Film inszenieren wird. Der kanadische Regisseur ist unter anderem für „Dune“, „Blade Runner 2049“ und „Arrival“ bekannt. Wann die Dreharbeiten beginnen und wann der neue Bond-Film ins Kino kommt, ist noch nicht bekannt. (das)