Festival-Leiter Peter Materna im Interview über das Bonner Jazzfest.

Neben Köln hat sich Bonn zu einer echten Jazzmetropole entwickelt. Profitieren beide Szenen voneinander?

Tatsächlich, Bonn hat in den letzten Jahren ein eigenes und hochwertiges Jazzprofil entwickeln können. Köln und Bonn wachsen schon seit langer Zeit immer mehr zusammen, die 30 Kilometer Entfernung waren und sind keine Hürde. Was den Jazz angeht, war es in der Vergangenheit schon so, dass Bonn und Köln immer sehr voneinander profitiert haben. Die gesamte Region verfügt über unverhältnismäßig viele Menschen mit einer großen Musikaffinität. Und beim Thema Jazz sehen wir das besonders deutlich.

Das Jazzfest Bonn hat wie viele andere Veranstaltungen auch unter der Pandemie gelitten. Kommen die Gäste jetzt wieder, oder gibt es noch eine gewisse Zurückhaltung?

Ja, Corona hat auch das Jazzfest Bonn getroffen. Es ist aber sehr erfreulich zu sehen, dass die Menschen uns treu geblieben sind. Das Kaufverhalten bei den Tickets ist aktuell so, dass die meisten Konzerte genauso schnell wie früher ausverkauft waren. Allerdings gab es in diesem Jahr einige wenige Konzerte, die dann doch etwas länger brauchten, bis die Tickets verkauft waren. Wir kannten das bisher gar nicht, weil wir in den letzten zwölf Jahren bei allen Konzerten 100 Prozent Auslastung hatten und alle Tickets immer im Vorverkauf weggingen. In diesem Jahr haben wir erstmals in unserer Geschichte während des Festivals Tickets übrig.

Das Festival endet an diesem Wochenende. Welche Formationen werden Freitag und Samstag erwartet? Und gibt es für die Konzerte noch Karten?

Am Freitag, 27. Mai, kommen ins Pantheon LIUN + The Science Fiction Band mit der großartigen Sängerin Lucia Cadotsch und ein tolles Duo aus Köln mit Rainer Böhm am Klavier und dem Trompeter Frederik Köster. Am Samstag, 28. Mai, beenden wir das Festival mit der Hamburger Gruppe Toytoy, die als Gast die Kölner Sängerin Salomea mitbringt, und mit der Jazzrausch Bigband aus München. Die Jazzrausch Bigband ist aktuell eine der erfolgreichsten Bigbands und sorgt mit ihrem Genre-Mix aus House, Techno, Hip-Hop und Jazz weltweit für sehr viel Begeisterung. Für beide Termine gibt es derzeit noch Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse. (luf)

www.jazzfest-bonn.de