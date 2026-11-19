Als der Architekturkritiker Bernard Rudofsky den Besuchern des New Yorker MoMa im Jahr 1964 „Architektur ohne Architekten“ präsentierte, sorgten die Ausstellung und sein gleichnamiger Band für reichlich Aufsehen. Standen die gezeigten Fotografien indigener Bautraditionen aus aller Welt doch scheinbar im völligen Widerspruch zu den Ideen, die Philip Johnson dort etwa 30 Jahre zuvor mit seiner berühmten Ausstellung zum „Internationalen Stil“ etablierte, also dem, was wir heute unter der klassischen Moderne verstehen. Diese, davon war Rudofsky überzeugt, habe den Bezug zu den Bedürfnissen und der Sinnlichkeit des Menschen verloren.