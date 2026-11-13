Neid heißt auf Lateinisch „invidia“. Es ist der Name, den Jensen Huang 1993 für sein neu gegründetes Unternehmen Nvidia wählte. Anfangs entwarf Nvidia noch Grafikprozessoren für Computerspiele, Huang machte es zum führenden Hersteller von Chips für KI-Modelle und Rechenzentren – und zum wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt. Zugleich stilisierte sich der Schaltkreis-Designer mithilfe seiner schwarzen Tom-Ford-Lederjacke selbst zum Objekt neidischer Blicke, zum Inbegriff des smooth operierenden Wirtschaftsführers.

Dabei war Jensen Huang weiß Gott nicht der erste CEO, der sich als Popstar gerierte. Richard Branson von Virgin inszeniert sich seit Jahrzehnten als Abenteurer und Weltenbummler auf Rekordjagd. Apples Steve Jobs erhöhte die schnöde Produktvorstellung zur global goutierten Arena-Show. Seinen schwarzen Rollkragenpulli trug er, als wäre er ein strassbesetzter Elvis-Jumpsuit.

Eine Art von Personenkult

Hinter jeder Popgröße wie Taylor Swift oder Harry Styles steht bekanntlich eine firmenähnliche Organisation. Die Tech-Bosse studierten aufmerksam das Buch „Jobs“ und zogen aus ihm den Umkehrschluss, ein Unternehmen sei auch eine Art von Personenkult, auch wenn das eigene Charisma nicht hinlangt. Dann müssen es eben die Kleider richten.

Weshalb sich Mark Zuckerberg als kampfsportbegeisterter T-Shirt-Träger zeigt, Jeff Bezos als spätberufener Gym-Fanatiker und Sam Altman immerhin noch als knuffiger Kapuzenpulliträger wie der Hacker vom lizenzfreien Werbefoto. Seitdem erzählt die Geschichte des CEO die Geschichte seiner Firma. Bezos’ venezianische Protzhochzeit oder Elon Musks Kulturkämpfe auf seiner eigens dafür gekauften Plattform X beeinflussen die Börsenkurse von Amazon und Tesla.

Der Begriff „invidia“ stammt vom Verb „invidere“, was so viel wie „zu genau hinsehen“ bedeutet. Sieht man zu genau hin, verändert sich die Geschichte, verwandelt sich der coole Popstar in der Lederjacke zum notgeilen Trottel in der Midlife-Krise und zieht die Börsenkurse seines Unternehmens mit sich in die Tiefe.