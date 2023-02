Berlin – Bundesgesundheitsminisiter Karl Lauterbach lässt sich von einem Profi zum Stand-up-Komiker ausbilden. Der Kölner SPD-Politiker wird ab dem 15. Juli bei der Stand-up-Show „One Mic Stand“ auf der Streaming Plattform Amazon Prime zu sehen sein.

„Ja, das stimmt“, sagte der 58-jährige Rheinländer der „Bild“-Zeitung bereits im vergangenen Jahr. „Ich stand mit meiner Freundin Hazel Brugger auf der Bühne. Sie versuchte, mich dabei von einer Comedy-Karriere zu überzeugen.“ Doch es fehle ihm an Witz und Talent, kritisierte Lauterbach sich selbst. „Natürlich bleibe ich der Bundespolitik treu. Das Ganze war eine einmalige Aktion, die großen Spaß gemacht hat.“

Lauterbach, Hummels & Co. starten auf der Bühne durch

In der Amazon-Show treffen fünf gefeierte deutsche Comedians auf fünf prominente Persönlichkeiten ohne Stand-up-Erfahrung und coachen sie zum ersten, eigenen Comedy-Auftritt vor großem Publikum.

Neben Lauterbach probieren sich unter anderem auch die beiden Weltmeister Mats Hummels und Christoph Kramer in Sachen Comedy. Gecoached wird das Fußballer-Duo von Late-Night-Legende Harald Schmidt.

Die beiden Fußballer Mats Hummels (l.) und Christoph Kramer (r.) laufen sich vor einem Spiel gemeinsam warm. Copyright: picture alliance / dpa

Auch „Let's Dance“-Jurorin Motsi Mabuse wagt einen Schritt auf die Stand-up-Bühne. Comedy-Urgestein Michael Mittermeier wird sie in Sachen Stand-up trainieren.

„LOL: Last One Laughing“-Gewinner Torsten Sträter darf „Victoria' Secret“-Model Lorena Rae in der Kunst der Komik lehren.

„Victoria's Secret“-Model Lorena Rae bei den 75ten Filmspielen in Cannes. Copyright: Getty Images

Auf der Bühne werden sie von Moderator und Comedy-Star Tedros „Teddy“ Teclebrhan und der 15-köpfigen „One Mic Stand“-Showband präsentiert.

Aber auch der Moderator hat einen Schützling zugeteilt bekommen, den er unter seine Fittiche nehmen sollte. Fahri Yardim, bekannt aus „Jerks“ und „Tatort“ kann in der Show zeigen, dass er nicht nur Humor in seinen Schauspiel-Rollen gut verkörpern kann.

Alle fünf Episoden von „One Mic Stand“ sind ab dem 15. Juli 2022 auf der Streaming-Plattform Amazon Prime Video zu sehen. (ph mit dpa)