Die Photographische Sammlung in Köln bekommt eine neue Leiterin. Wie die Trägerin, die Stiftung Kultur der Sparkasse Köln/Bonn, mitteilte, wird Clara Bolin ab Oktober die Führung übernehmen. Sie tritt damit die Nachfolge von Gabriele Conrath-Scholl an, die die Sammlung fast 20 Jahre geleitet hat und im Frühjahr in den Ruhestand getreten ist.

Bolin, die Kunstgeschichte und Skandinavistik an den Universitäten Köln, Uppsala und Paris studierte, hat im Victoria and Albert Museum in London, im Fotomuseum Winterthur, im Museum Folkwang sowie im Münchner Stadtmuseum gearbeitet und wurde durch das Stipendienprogramm „Museumskurator*innen für Photographie“ der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung gefördert. Zuletzt verantwortete sie bei der Kunststiftung DZ Bank in Frankfurt unter anderem die Ausstellungshalle.

Zu Bolins Aufgaben zählt, die Digitalisierung weiterzuentwickeln, um die Bestände und das Archiv der Öffentlichkeit besser zugänglich zu machen. „Ich freue mich sehr darauf, die Photographische Sammlung in ihrer ganzen Tiefe kennenzulernen und gemeinsam mit dem Team sowie mit Partner*innen aus Wissenschaft, Kunst und Kulturpolitik neue Wege für die Arbeit mit photographischem Erbe zu gehen – und dabei die Photographie des 21. Jahrhunderts im Blick zu haben“, sagt sie.