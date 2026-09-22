Nach 100 Folgen: Klaus J. Behrendt hört beim Kölner „Tatort“ auf

Sie gehören zu den Urgesteinen des „Tatort“, nun ist für einen von ihnen aber Schluss: Klaus J. Behrendt verabschiedet sich aus der deutschen Kult-Krimiserie. Seine Figur des Kölner Kommissars Max Ballauf wird im Herbst 2027 zum letzten Mal zu sehen sein. Damit endet die gemeinsame Zeit mit Freddy Schenk, verkörpert von Dietmar Bär.

Sein Abschied erfolgt aus „persönlichen Gründen“, wie der WDR am Dienstag (22. September) mitteilt. Der Entschluss kommt offenbar nicht spontan, sondern der 66-Jährige trägt sich schon länger mit dem Gedanken. Zum 30-jährigen „Dienstjubiläum“ hört Behrendt dann also auf. Der Entschluss sei ihm nicht leichtgefallen, erklärt der Schauspieler. Sein Ziel seien aber immer 100 Folgen gewesen. Er sei der Produktionsfirma Bavaria Fiction, allen Menschen vor und hinter der Kamera und dem WDR „sehr dankbar“, sagt Behrendt. Er freue sich jetzt, mehr Zeit für sich und meine Familie zu haben.

Kölner „Tatort“: Schenk und Ballauf ermitteln seit 1997 gemeinsam

Ballauf und Schenk ermitteln seit 1997 gemeinsam im Kölner „Tatort“. Ihr erster gemeinsamer Fall war „Willkommen in Köln“, der am 5. Oktober 1997 ausgestrahlt wurde. Zuvor hatte er als Max Ballauf bereits acht Fälle als Kommissaranwärter im Düsseldorfer „Tatort“ gedreht. Am Anfang konnte sich keiner der beiden vorstellen, dass die Zusammenarbeit so lange dauern würde. „Klaus und ich haben uns darüber intensiv ausgetauscht; seine Entscheidung, nach Folge 100 auszusteigen und einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, habe ich natürlich schweren Herzens zu akzeptieren“, sagt Bär nun. Die beiden verbindet auch privat eine enge Freundschaft.

WDR-Intendantin Katrin Vernau dankt Behrendt für die lange Zusammenarbeit und erklärt: „Klaus J. Behrendt spielt seine Rolle als Max Ballauf mit großer Authentizität und emotionaler Tiefe, wirkt dadurch besonders menschlich und nahbar.“ Der Fokus des Kölner „Tatorts“ liege auf gesellschaftlichen Problemlagen und aktuellen Herausforderungen in der Region.

Gedreht wird die 100. Folge des „Tatort“ aus Köln noch in diesem Jahr. Die gute Nachricht für Fans: Für Dietmar Bär als Freddy Schenk geht es weiter. Er habe noch Lust auf weitere Folgen, so Bär, und sagt: „Let’s go!“

Der Kölner „Tatort“ gehört weiterhin zu den quotenstärksten Teams der Reihe. Die jüngsten Folgen erreichten jeweils zwischen 7 und 9,5 Millionen Zuschauer. Erst im April 2026 war die letzte Folge des Münchner „Tatorts“ mit Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl zu sehen. Sie verabschiedeten sich ebenfalls nach 100 gemeinsamen Fällen, nachdem sie 35 Jahre gemeinsam als Ivo Batic und Franz Leitmayr ermittelt hatten.