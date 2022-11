Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

New York/Washington – Avi Schiffmanns großes Vorbild ist Steve Jobs, der Teenager aus Seattle möchte einmal, wie der Apple-Gründer, die Welt verändern, sagt er.

Das ist gewiss nicht ungewöhnlich für einen 17-Jährigen, der in einem Vorort von Seattle aufgewachsen ist, in dem eine ungewöhnlich große Dichte an Managern aus der Technologie Branche herrscht. Doch anders als die meisten seiner Altersgenossen ist der bekennende Nerd in den vergangenen Wochen seinem großen Ziel deutlich näher gekommen.

Schon im vergangenen Dezember hat Schiffmann damit angefangen, an einer Website mit aktuellen, zuverlässigen Daten zur Verbreitung von Covid 19 zu basteln. Jetzt, da sich das Virus zu einer Pandemie mit Auswirkungen auf das Leben von Milliarden von Menschen entwickelt hat, ist Schiffmanns Seite ncov2019.live zu einer der beliebtesten Informationsquellen überhaupt geworden.

Globale Informationen in Echtzeit

In der vergangenen Woche hat Schiffmann die Marke von zwei Millionen Besuchern überschritten, mehr als 300,000 Menschen gehen jeden Tag auf seine Seite, um sich zu informieren. Dort finden sie die aktuellen Zahlen der bestätigten Fälle von Covid-19 nach Land, Region und Stadt, die Zahl der Geheilten, Verstorbenen und der schweren Fälle. Es gibt eine interaktive Karte, die einen Überblick über die Verbreitung sowie aktuelle Daten enthält, genaue Informationen zur Prävention, zu Reisebeschränkungen und wichtige Kontakte.

Der Erfolg der Seite beruht jedoch vor allem darauf, dass Schiffmann die aktuellsten und zuverlässigsten Daten zur Covid Verbreitung bietet und diese übersichtlich aufbereitet. Als bisher einzige Website führt er in Echtzeit die Informationen globaler, nationaler und lokaler Behörden zusammen.

Richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt

Die Seite ist nicht das erste Projekt von Schiffmann, der neben seiner Programmier-Leidenschaft im Team seiner Highschool Skirennen fährt. Schiffmann schreibt Code, seit er sieben Jahre alt ist, sagt er, zu seinen vorangegangenen Projekten gehörte eine Website mit animierten Strichmännchen-Cartoons und eine Seite mit der Wettervorhersage für den Mars.

Hinweis der Redaktion: Diese Grafik zeigt die Karte von Avi Schiffmann von der Seite https://ncov2019.live/map. Sie zeigt die Daten offenbar nicht in Echtzeit, sondern mit einer zeitlichen Verzögerung.

Das Virus hat ihm nun zum Durchbruch als Internet-Unternehmer verholfen. Schiffmann hatte das Glück, dass alle großen Namen in dieser Branche einmal hatten – er hatte die richtige Idee zur richtigen Zeit. Nun nutzt er die Quarantäne dazu, beständig sein Produkt zu verbessern – von mittags um zwei bis morgens um fünf, sagt er, sitze er oft auf seinem Bett, um per youtube neue Betriebssysteme zu lernen und die Datenströme zu optimieren

Über den Virus, sagt er, habe er dabei vor allem eines gelernt. „Es ist wirklich schwer an zuverlässige Informationen zu kommen.“ Durch Schiffmanns Arbeit ist es nun zumindest ein wenig einfacher geworden.