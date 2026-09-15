Ihre Arbeiten sind frech und unbescheiden, laut, bunt, respektlos, mitunter sind sie auch aggressiv und ein wenig bedrohlich, vor allem aber: Sie richten sich gegen Konventionen und Traditionen und gegen bestehende Hierarchien. Die Künstlerin hat sich selbst nie als feministische Aktivistin bezeichnet, doch ihr Werk, ihre Aktionen und großen Skulpturen, ihre Theaterstücke, Bühnenbilder, Filme und Grafikserien … vieles deutet in diese Richtung.