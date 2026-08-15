Zwei Musiker-Paare, ganz in Schwarz gekleidet, auf den Köpfen weiße Hüte im gestylten Western-Look: Mit diesem Cover erschien vor 50 Jahren, am 16. August 1976, Abbas Single „Dancing Queen“ in Schweden. Man spüre nicht immer, wann ein Hit entstehe, sagt Sängerin Agnetha Fältskog, heute 76. „"Dancing Queen" war eine Ausnahme - wir wussten sofort, dass der Song ein Riesenerfolg werden würde“, ergänzt sie auf Abbas Internet-Seite. Rund zwei Milliarden Streams allein auf Spotify beweisen, dass die Pop-Hymne ein zeitloser Klassiker geworden ist. Was war das Erfolgsrezept?

1976 glücken der Nasa Sonden-Landungen auf dem Mars, in Europa startet das Überschall-Flugzeug Concorde. Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne gründen die Firma Apple. Im Kino laufen Martin Scorseses psychologisches Drama „Taxi Driver“ mit Robert De Niro und der Boxerfilm „Rocky“ mit Sylvester Stallone. Und in der Musikkultur? Da dominieren Punk und Disco die zweite Hälfte der 1970er Jahre.

Disco als Lebensgefühl der 70er Jahre

In „Dancing Queen“ zeichnet der Text das Bild einer 17-Jährigen, die am Freitagabend Freiheit, Aufmerksamkeit und unbeschwerte Freude auf der Tanzfläche genießt. Doch es geht nicht allein um ein Mädchen - es ist wie ein Lebensgefühl, wenn es heißt „you can dance, you can jive, having the time of your life“ - tanze und hab die beste Zeit deines Lebens. Nur ein Jahr später stärkt der US-Tanzfilm „Saturday Night Fever“ mit John Travolta und dem Soundtrack der Bee Gees Disco als Massenphänomen.

Die Abba-Mitglieder im Jahr 2022. Copyright: Alberto Pezzali/AP/dpa

Der Hit „Dancing Queen“ aber startet von Europa aus durch. Erst im April 1977 wird der Song die erste und einzige Nummer Eins von Abba in den Vereinigten Staaten. Weltweit steht er in mehr als einem Dutzend Ländern an der Spitze der Charts, auch im damaligen Westdeutschland. Vielleicht ist das ein Durchbruch, wie ihn heute die südkoreanische Boygroup BTS erlebt.

Auftritt bei Silvias Hochzeit

1976 gibt es noch ein Ereignis, das vor allem Deutschland und Schweden in seinen Bann zieht. Es ist die Hochzeit der deutschen Dolmetscherin Silvia Sommerlath mit König Carl Gustaf von Schweden. Am Vorabend, am 18. Juni, lässt sich das Brautpaar in einer Gala in der Königlichen Oper in Stockholm feiern. Als einziger Pop-Act ist Abba eingeladen, die zwei Jahre vorher mit „Waterloo“ den Eurovision Song Contest gewonnen hatten. Die Musiker entscheiden sich augenzwinkernd für einen Aufzug in barocken Reifröcken und Pumphosen und für „Dancing Queen“ - Silvia und Carl Gustaf applaudieren.

Der Hit wirkt auf den ersten Blick mit seinem gleichmäßigen Rhythmus wie ein simpler Popsong. Doch darunter haben die Musiker Björn Ulvaeus und Benny Andersson ihre Komposition sorgfältig wie für ein Orchester gebaut: Das Klavier gibt einen markanten Einstieg, Bass und Schlagzeug treiben den Song voran. Als raffiniert gilt der Wechsel zwischen den eher zurückgenommenen Strophen und dem markanten Refrain, in dem die Stimmen von Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad fast chorartig klingen. Noch Streicher und Schlagzeug dazu - und die überwiegend Dur-geprägte Komposition vermittelt Freude. Eingestreute Mollakkorde aber geben dem Stück zugleich einen Hauch von Wehmut. So ist es ein Knaller, der bis heute fast überall funktioniert, in Clubs, auf Hochzeiten oder bei der 70er-Jahre-Mottoparty.

Musikalische Einflüsse aus den USA

Sängerin Lyngstad erinnert sich, wie sie die reine Instrumental-Version das erste Mal hörte: „Benny kam mit einem Band des Backing-Tracks nach Hause und spielte es für mich. Ich fand es so enorm schön, dass ich anfing zu weinen.“ Ulvaeus und Andersson machen kein Geheimnis daraus, was sie damals inspiriert hat: George McCraes Disco-Hit „Rock Your Baby“ von 1974 und das Album „Dr. John's Gumbo“ zwei Jahre zuvor, unter anderem mit New Orleans R&B und Blues.

Abba selbst wertet „Dancing Queen“ heute als ihren größten und bekanntesten Hit. Erschienen ist er nach der Single auf dem Album „Arrival“ in Gesellschaft von „Knowing Me, Knowing You“ und „Money, Money, Money“. Letzteres ist mit Blick auf „Dancing Queen“ wörtlich zu nehmen. Der Song, vielfach gecovert, erzielt bis heute Einnahmen durch Streams, Verkäufe, Lizenzen und Aufführungsrechte. Er gilt als einer der kommerziell erfolgreichsten der schwedischen Band, deren Mitglieder schon lange keine Paare mehr sind - und die seit 1982 nicht mehr gemeinsam als Abba auf einer regulären Konzerttournee auftreten. (dpa/red)