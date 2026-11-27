Die Medienwelt ist chronisch ungerecht. Während sie Stars wie Raye und Rosalía feiert und vor Stevie Wonders Jubiläumsprojekt „Songs in the Key of Life“ auf die Knie sinkt, fallen Musikerinnen und Musiker mit ähnlichen Qualitäten, aber ohne millionenschwere Verwertungsmaschinerie nur zu leicht durch das Raster der Wahrnehmung. Auch Rebekka Salomea könnte davon ein Lied singen, sie tut es aber nicht. Viel lieber erzählt die Sängerin, Musikerin, Komponistin, Textverfasserin und Independent-Produzentin so selbstbewusst wie beharrlich ihre ganz eigenen Geschichten.

Ihre Songs handeln von Trauer und Zweifel, immer häufiger aber auch von der Schönheit des Daseins, von Freundschaft und Familie, Aufrichtigkeit und Respekt, Selbstfindung und Selbstbehauptung. Mit ihrer in Köln ansässigen Band SALOMEA gießt sie dies alles in eine betont lässig fließende Musik zwischen Singer-Songwriting, elektrischen Beats, R&B, HipHop, Pop und Jazz. Nun erschien das vierte SALOMEA-Album: „axxxis“ ist ein Zyklus mit neun Songs, die sich so unprätentiös elegant entfalten, dass man nur zu leicht überhören könnte, wie komplex und facettenreich hier Klangkunst aus Stilen, Stimmungen und Gedanken gewebt wurde.

Meisterin des stilistischen Crossover

Tatsächlich muss Rebekka SALOMEA keinen Vergleich scheuen: Wie Rosalía ist auch sie eine Meisterin des stilistischen Crossover, die ihren Songs mitunter gar spirituelle Einsichten beimischt; wie Raye verfügt auch sie über eine Stimmgewalt, dank der sie souverän zwischen intimer Nähe und theatralischer Größe changiert; und wie Stevie Wonder erschafft sie „Songs in the key of life“: Wenn sich ihr lyrisches Ich mutig auf den Weg macht, formieren sich die Songs „in der Tonart des Lebens“ und werden zum (Noten-)Schlüssel für menschliche Erfahrungen und Empfindungen.

Bei der Entstehung von „axxxis“, sagt sie, wäre es vor allem darum gegangen, sich auf die eigene Intuition zu verlassen und etwas Magisches zu erschaffen. Möglich wurde dies erst durch die tiefe Verbundenheit mit ihren Bandkollegen: „Tatsächlich steht die komplette Band für das Projekt, selbstverantwortlich, selbstveröffentlicht. Das Album ist eine Momentaufnahme: nur wir vier, keine anderen, einfach so, wie wir sind.“ Keyboarder und Co-Produzent Yannis Anft schmückt das komplexe Sounddesign des Albums reich mit lyrischen Preziosen, baut fantasievoll und verspielt sogar Streicher- und harfenartige Klänge ein, während Bassist Oli Lutz mit sonor groovender Eleganz die Klangwelt erdet und Schlagzeuger Leif Berger sie mit präzisen Rhythmen und flexibler Unberechenbarkeit nie technisch, sondern immer menschlich erscheinen lässt.

In diesem Jahr hat sich Rebekka Salomea noch in weitere Projekte eingebracht. Bei der Cologne Jazzweek spielte sie mit Bassist Reza Askari und dem New Yorker Gitarristen Emmanuel Michael ein Set aus eigenen Songs und grandios interpretierten Jazz Standards, im Composers Collective Cologne sang sie mit der mexikanischen Musikerin Fuensanta, zuvor spielte sie mit Arne Braun, Fabian Dudek und Leif Berger ein komplett frei improvisiertes Konzert. „In diesem Jahr sind viele Türen aufgegangen“, sagt sie, „teils habe ich sie selbst geöffnet. Zeitweise hatte ich andere musikalische Ausdrucksweisen ausgeblendet, dann wurde mir klar, dass sie Teile meiner selbst sind. In jüngster Zeit hatte ich viel Druck und Stress, inzwischen hat sich mein Blick entspannt, ich bin wieder offen für Dinge, die ich noch erforschen möchte.“

Zehn Jahre währende Reise

Dass sie beim Deutschen Jazzpreis 2026 zum „Artist of the Year“ gekürt wurde, bestärkte sie in ihrer Idee: „Den Jazzpreis habe ich ja als Rebekka Salomea bekommen. Das wollte ich zunächst nicht hinnehmen, weil ich so unfassbar viel von meinen Mitmusizierenden, mit denen ich zusammenwachsen bin, profitiere. Zugleich hat mich das angespornt: Diese Künstlerin des Jahres, die mir zugeschrieben wurde, wie möchte ich die noch mehr ausleben?“

SALOMEA ist weit mehr als „nur“ eine fantastische Working Band, steht vielmehr für eine bereits zehn Jahre währende Reise von Menschen, die miteinander leben und voneinander lernen. Zugleich nimmt „axxxis“ eine neu gewonnene Perspektive ein und bietet, „neuen Raum zum Atmen, zum Fantasieren, zum Spielen und kritischen Denken“. Daran Anteil haben ebenfalls Kleidung, Design sowie die Videos, in denen Rebekka Salomea mal im offenen Cabrio durch Los Angeles cruist („sandcastle“), mal an einem üppig mit Zitrusfrüchten gedeckten Tisch zum Tarot-Spiel bittet („stick around“), mal mit Uhu und Wüstenbussard sinnbildlich abhebt („i will not allow“) oder an der Entstehung des phänomenalen Songs „do what u gotta do“ teilnehmen lässt.

Auch die aktuelle Tournee-Konzerte konzipiert Rebekka Salomea als Segment eines immersiven Erlebens. Offenherzig sucht sie den Kontakt zum Publikum, hat dafür eigens einen Wertekatalog erstellt und stellt Fragen wie: „Was, wenn handgemachte Kunst und menschliche Geschichten das Deepste sind, was es gibt?“ Dafür traut sich Rebekka Salomea so einiges, Try and error sind durchaus eingepreist. So atmet das Projekt „SALOMEA“ Gegenwart und Zukunft, Traum und Erfüllung und, vor allem, viel Selbstvertrauen.

SALOMEA: axxxis. CD: M.O.T.H.E.R. Record. Konzert: 29.11., 20 Uhr, artheater, Ehrenfeldgürtel 127. DJ-Support: Marie Tjong Ayong.