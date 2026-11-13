Nach dem Festival ist vor dem Festival. Was bezüglich der Cologne Jazzweek aber nicht bedeutet, dass man bis zum nächsten September warten muss, um erneut Festivalluft zu schnuppern. In den nächsten vier Wochen bringen gleich mehrere, vorzüglich kuratierte Festivals und Veranstaltungsreihen herausragende Musikerinnen und Musiker in die Stadt.

Die Konzertreihe „CGNYC – Cologne meets New York“ gibt es bereits seit Langem. In diesem Jahr war sie auch Bestandteil der Cologne Jazzweek. Bassist Florian Herzog hatte in New York an der NYU studiert und startete das Projekt nach seiner Rückkehr. Indem er Köln mit der New Yorker Avantgarde vernetzt, möchte er der hiesigen Jazzszene, in der man sich, wie er sagt, gegenseitig so vorbildlich trägt, kuratorisch etwas zurückgeben. Nun ist Charlotte Greve seiner Einladung gefolgt. Nachdem die Saxofonistin eben erst ihr jüngstes Projekt im Stadtgarten vorstellte, ist sie in der reizvollen Besetzung mit zwei Saxofonen (neben ihr Matthew Halpin), zwei Schlagzeugen (Peter Gall und Leif Berger) sowie Herzogs Kontrabass zu erleben. Danach kommt der Pianist Phillip Golub aus Brooklyn mit einer ähnlich spannenden Besetzung, darunter Gitarrist Jordan White und Cellistin Adya Khanna Fontenla.

Auch Luise Volkmann spielte auf der Cologne Jazzweek, unter anderem präsentierte die Saxofonistin dort ein Konzert ihrer Reihe „Folk Stories“. In einer Zeit, sagt sie, in der nationale Grenzen zunehmend spürbar würden, müsse es eine Gegenperspektive auf der Grundlage gemeinsamen Improvisierens geben. Zusammen mit Tobias Hoffmann (Gitarre) und Koray Berat Sari (Saz) glückte ihr dies bereits mit einem zurückliegenden Konzert, nun taucht sie in drei weitere, melodische Zwischenwelten ein, und zwar mit dem bretonischen Knopfakkordeon-Spieler Jannick Martin, der irischen Violinistin Aoife Ní Bhriain sowie dem schottischen Geiger Aidan O’Rourke.

Artist in Residence ist der kubanische Pianist David Virelles

Die Idee der Cologne Jazzweek, ortsansässige und internationale Musizierende schöpferisch zusammenzubringen, verfolgt bereits seit 17 Jahren das Klaeng Festival, das diesmal ein geradezu sensationelles Programm präsentiert. Artist in Residence ist der kubanische Pianist David Virelles, aktuell gefeiert als eine der wichtigsten Stimmen der internationalen Gegenwartsmusik. Virelles tritt sowohl solo als auch in einem exklusiven „Klaeng Project“ mit dem Berliner Gitarristen Ronny Graupe sowie den Kölnern Sebastian Gille (Saxofon) und Robert Landfermann (Kontrabass) auf, die das diesjährige Festival gemeinsam mit Jonas Burgwinkel und Tobias Hoffmann kuratierten.

Dabei folgt ein Leckerbissen auf den nächsten: Bassist Phil Donkin präsentiert sein hochkarätig besetztes Ensemble „Bring A Friend“, das mit vier Gitarren besetzte Hoax Quartett reizt alle denk- und undenkbaren Saiten-Sounds aus, während die französische Harfenistin und Sängerin Laura Perrudin ungleich leisere, aber nicht minder vielfältige Klangbilder zaubert; eine ganz eigene, unbändig-freie Welt kreiert die dänische Saxofonistin Signe Emmeluth mit ihrem Quartett Amoeba, während die Zawose Queens eine traditionell völlig andere, aber ähnlich berauschende Power entfesseln, indem sie Klangtraditionen der Gogo aus Zentral-Tansania in die Moderne überführen. Womit die eigentlichen Klaeng-Highlights noch gar nicht benannt sind: die fulminanten Trios der Pianistin Kris Davis sowie des Saxofonisten Chris Potter! Konzeptionell klug fügen die Klaeng-Kuratoren jeden Festivaltag zum akustischen Triptychon, reich an Gegensätzen, Synergien und „Creative Inspirations“, wie David Virelles’ aktuelles Album heißt.

Dass schöpferische Kräfte nicht nur „der Welt“, sondern längst auch dem Kölner Jazz innewohnen, belegt das zweitägige Cologne Songbook Festival, das seinen Anfang ebenfalls auf der Cologne Jazzweek nahm. Die gemeinsam mit der Kölner Jazzkonferenz entstandene Sammlung von 111 Kompositionen Kölner Musikerinnen und Musiker wird nun von sechs Ensembles und Solokünstlern interpretiert. Neben Schmid’s Huhn als projektinitiierendes Ensemble spielen The Clarinets, Jürgen Friedrich, das Hanno Busch Trio, Hilde und Jannis Sicker und veranschaulichen die Qualität des Jazz in Köln, der immer tiefere Wurzeln austreibt.

CGNYC 2026 – Cologne Meets New York City. 15.11. & 25.11., Loft

KLAENG Festival 2026. 20.-22.11., Stadtgarten

Folk Stories, Luise Volkmann & Gäste. 30.11., 6.12. (beide Loft), 13.12., o-ton

Cologne Songbook Festival. 10.12. & 11.12., Loft