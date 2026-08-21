Kann man mit einer Reihe von Songs eine Geschichte erzählen? Die Musikgeschichte belegt, dass das geht: Franz Schubert machte es vor mit der „Winterreise“, Robert Schumann folgte mit der „Dichterliebe“. Schubert vertonte einen vorhandenen Gedichtzyklus, Schumann stellte sich seine Geschichte aus Gedichten Heines in selbst gewählter Reihenfolge zusammen.