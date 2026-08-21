Die Ruhrtriennale eröffnet mit dem Musiktheater „Rebel Rebel“ und Songs von David Bowie – eine Rock-Revue mit dünner Story.
„Rebel Rebel“ auf der RuhrtriennaleDer alte Pop-Zauber ist verflogen
Von Regine Müller
5 min
Kann man mit einer Reihe von Songs eine Geschichte erzählen? Die Musikgeschichte belegt, dass das geht: Franz Schubert machte es vor mit der „Winterreise“, Robert Schumann folgte mit der „Dichterliebe“. Schubert vertonte einen vorhandenen Gedichtzyklus, Schumann stellte sich seine Geschichte aus Gedichten Heines in selbst gewählter Reihenfolge zusammen.
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