Reinhold Neven Du Mont wird 90„Literatur spielt heute eine ganz andere Rolle in Köln“

Das schönste Geschenk zu seinem 90. Geburtstag an diesem 12. November bereitet er sich selbst: Seit Kurzem befindet sich Reinhold Neven Du Monts neuer voluminöser Roman „Hermann und seine Brüder“ im Buchhandel. Mit dem angelaufenen Verkauf ist der Autor, wie er dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ am Telefon mitteilt, „sehr zufrieden“. Und wohl nicht nur damit: Mit 90 noch einen dicken Wälzer vorlegen, einen historischen, in den „Tatsachen“ penibel recherchierten Abenteuerroman über das bayerische Brudertrio Hermann, Adolph und Robert Schlaginweit, das in der Mitte des 19. Jahrhunderts im Auftrag der britischen East India Company auf dem Seeweg zu einer Forschungsreise nach Indien und in die Himalaja-Region aufbricht – das muss ein Gleichaltriger dem langjährigen (1969 bis 2002) Kiepenheuer & Witsch-Verleger erst mal nachmachen.

Zweifellos hilft dem Jubilar eine unverwüstliche (physische wie mentale) Gesundheit – für welches „Gnadengeschenk“ er dankbar ist. Die Blutwerte, versichert er, „stimmen“. Mit Freude sieht er das Heranwachsen seines siebenjährigen Sohnes Jakob, „dessen Abitur ich gern noch erleben möchte“. Und immer noch geht er mit seinem Freund und früher von ihm betreuten Verlagsautor Uwe Timm im Ammersee schwimmen. Dessen Haus in Rezensried bei Herrsching, ein Nebengebäude des Barockschlosses Rezensried mit sanft gegen das Seeufer hin abfallendem Garten, übernahm er schon vor vielen Jahren – Familie Timm zog es nach München zurück. Große Reisen macht er nicht mehr, fährt aber mit dem eigenen Pkw nach wie vor unternehmungsfroh durch Oberbayern. Und er sitzt jeden Tag am Schreibtisch und schreibt in dichter Folge Erzählungen und Romane, wie die vor drei Jahren veröffentlichte „Alexandra Minderop“ – die Titelheldin hat Nevens Großmutter zum Vorbild – und jetzt eben „Hermann und seine Brüder“.

Am Ammersee ohne Lederhose

Neven Du Mont ist, wie sein verstorbener Bruder, „Stadt-Anzeiger“-Verleger Alfred Neven DuMont, gebürtiger Kölner, aber die Verbindungen zu seiner Heimatstadt haben sich nach dem Ende der Verlagstätigkeit stark gelockert. Sicher: Im belgischen Viertel besitzt er noch eine Maisonette, und die Umgebung dort kennt er „aus dem Effeff“, weiß, wie wo der Kaffee schmeckt und wo es die besten Croissants gibt. Und wann immer er, von München mit dem ICE nach Köln gekommen, auf den Bahnhofsvorplatz hinaustritt, geht ihm „das Herz auf, wenn ich auf den heutigen Verlagssitz schaue“. Aber sein Lebensschwerpunkt ist der Ammersee – „hier bin ich zu Hause auch ohne Lederhose“. Schließlich ist er ja ein halber Bayer – seine Mutter war eine Tochter des Münchner Malerfürsten Franz von Lenbach. Von dem besitzt er viele Bilder, mit denen er derzeit eine Ausstellung in Herrsching bestückt.

Köln also als Distanzerlebnis. Wie fühlt sich das an? „Ambivalent“, meint der Jubilar: „Ärger über die Stadtverwaltung und das Millionengrab Kölner Oper“ geht einher mit Freude über die Entwicklung der Literaturstadt Köln: „Literaturhaus, lit.Cologne – das alles gab es ja früher nicht, heute ist es selbstverständlich. Literatur spielt eine ganz andere Rolle in der und für die Stadt.“

Die Verlegerzeit? „Ich weiß nicht, ob ich das heute noch könnte“, gibt er zu, „das Geschäft hat sich doch stark verändert“. Dabei geht es nicht um die Klippen der Digitalisierung: „Ich habe meine Arbeit immer als eine dienende Tätigkeit verstanden – im Mittelpunkt standen der Autor und seine Belange.“ Heute, so scheint ihm, „fehlt oft der enge persönliche Kontakt zwischen Verleger und Autoren; es läuft viel mehr über Agenten.“ Und der ökonomische Druck? „Na ja, den gab es damals auch schon. Heute macht der Eigentümer Holtzbrinck Druck, früher waren es die Banken.“

Ich habe meine Arbeit immer als eine dienende Tätigkeit verstanden – im Mittelpunkt standen der Autor und seine Belange. Reinhold Neven Du Mont

Gern denkt Neven Du Mont an die Coups gleich zu seinem Start zurück – nachdem er Kiepenheuer & Witsch „in einem etwas desolaten Zustand“ von seinem verstorbenen Schwiegervater Caspar Witsch übernommen hatte. Das waren García Márquez „Hundert Jahre Einsamkeit“ – „gleich der erste Satz hatte mich elektrisiert“ – und Günter Wallraffs „13 unerwünschte Reportagen“. Damals wehte der Zeit- wie der Verlagsgeist „links“ – was er heute nicht mehr tut. Die aktuelle politische Situation und Entwicklung? Auch sie verfolgt er als Privatier aus der Distanz, ist freilich keineswegs erfreut über die nähergekommenen Kriege und auch nicht über den Aufstieg der AfD – „was ja so alles nicht vorauszusehen war“.

Mehr Freude macht ihm dann doch sein neues Buch – dessen schöne bibliophile Gestalt er aus eigener Tasche finanziert hat, wenngleich Kiepenheuer & Witsch Vertrieb und Werbung übernimmt. Das Signet ist nicht dasjenige seines früheren Verlags, sondern ein eigenes: eine Kröte, die er einer Grafik der mit ihm befreundeten Künstlerin Rosemarie Trockel entnahm.

Wie kommt man auf so ein Thema: drei Bayern im Himalaja? Neven: „Meine ältere Schwester Silvia war mit einem Schlagintweit verheiratet. Wir schätzten uns, und er hat mir immer mal wieder von seinen Vorfahren erzählt. Das fand ich dann schon spannend.“ Die Initialzündung war dann eine Ausstellung im Münchner Alpin-Museum mit Aquarellen von Adolph Schlagintweit von der Expedition. Dieser mittlere Schlagintweit überlebte das Abenteuer übrigens nicht, er wurde von einem brutalen Tyrannen in abgelegener Gebirgsgegend ermordet.

Wie packt man so ein Thema an? Die drei Brüder hatten keine Nachfahren, der nichtbeteiligte vierte Bruder Emil schon. Dieser Emil rückt im Roman in die Rolle des Erzählers: „Ich benötigte unbedingt so eine Instanz, um das Ganze erzählerisch in den Griff bekommen zu können.“ Erzählt und erfunden werden musste auf jeden Fall, „Hermanns strohtrockene Tagebuchnotizen über Temperatur und Einbruch der Dunkelheit hätten es nicht gebracht.“ Eine zweite Quelle waren die Berichte der Brüder – immerhin studierter Geologen und erfahrener Bergsteiger – an die East India Company. Die finanzierte das Unternehmen, für das kein Geringerer als Alexander von Humboldt die Schlagintweits empfohlen hatte. Sie war aber dann mit den Ergebnissen keineswegs zufrieden: Die erhofften Bodenschätze wurden genauso wenig gefunden wie die „Urmenschen“.

Neven, der zur Einstimmung ins Thema selbst in schon fortgeschrittenen Lebensjahren auf den Spuren der Schlagintweits durch Indien reiste, erzählt die ereignisreiche Handlung in einem harten, lapidaren, unsentimentalen Stil. Gegenstand und Darstellung fesseln den Leser gleichermaßen, ziehen ihn unmittelbar in das Geschehen hinein. Die Themenpalette ist breit – und teils bemerkenswert aktuell. Da geht es nicht nur um Reisestrapazen und unfreundlich gesinnte Einheimische, sondern auch und vor allem um geografische und kulturelle Alterität, um (in diesem Fall britischen) Kolonialismus, Imperialismus und Rassismus. Vor allem aber geht es um die eigenartige Psychodynamik zwischen den drei Brüdern, die kraft ihrer sehr unterschiedlichen Ausstattung überhaupt nicht zusammenpassten. Eine hochexperimentelle Situation, die der Verfasser in Erzählung auflöst wie das sprichwörtliche Salz in der Suppe.

Reinhold Neven Du Mont: „Hermann und seine Brüder“, Roman, 533 Seiten, 25 Euro.

Der Autor stellt sein Buch im Gespräch mit Gisela Steinhauer am Montag, 16. November, 19 Uhr, im Kölner Literaturhaus vor.