CNN-Moderator Anderson Cooper hat US-Präsident Donald Trump wegen dessen wiederkehrender, detailreicher Kommentare über die Statur und den Körperbau von Männern süffisant verspottet. Der Moderator bezeichnete Trump in seiner Sendung „AC360“ etwa als „Arschmann“ oder „Derriere Aficionado“ („Hintern-Liebhaber“).

Cooper widmete sich dabei am Mittwoch (21. Oktober) ausführlich Trumps jüngsten Auftritten, bei denen dieser unter anderem den republikanischen Senator Jon Husted sowie weitere Kandidaten öffentlich für ihre physische Verfassung gelobt hatte.

Trump hatte bei Wahlkampfkundgebungen unter anderem erklärt, er habe sich die Statur des Senators genau angesehen und dabei dessen Muskeln hervorgehoben – betonte jedoch stets, dass das sonst „nicht sein Ding“ sei.

Anderson Cooper verspottet Donald Trump

„Ich habe mir seinen Körper genau angesehen. Ich habe mir noch nie zuvor den Körper eines Mannes genauer angesehen. Das ist nicht mein Ding. Daran ist natürlich nichts auszusetzen. Aber es war noch nie mein Ding“, hatte Trump über Husted gesagt und hinzugefügt: „Aber ich habe mir seinen Arsch angesehen. Ich sagte: ‚Sein Arsch, verdammt, der ist ja wie ein Muskelberg.‘ Dann habe ich mir seine Beine angesehen und gesagt: ‚Mann, seine Füße sind riesig.‘“

CNN-Moderator Anderson Cooper. (Archivbild) Copyright: IMAGO/UPI Photo

Cooper griff diese Aussagen auf, taufte den Präsidenten spöttisch den „Assman-in-Chief“ (in etwa „Oberster Arsch-Beurteiler“) und ließ in der Sendung einen Zusammenschnitt von Trumps aktuellen und früheren Komplimenten für Männer einspielen. Darin waren diverse Szenen zu sehen, in denen der US-Präsident das Aussehen und den Körperbau verschiedener männlicher Politiker und Athleten kommentierte.

Donald Trump als „Oberster Arsch-Beurteiler“

Der CNN-Moderator kommentierte die Clips ironisch mit den Worten, die Ästhetik des männlichen Körpers scheine für den Präsidenten keineswegs ein tabuisiertes Thema zu sein. Der satirische Beitrag bekam in der vor den US-Zwischenwahlen im November aufgeheizten Lage schnell viel Aufmerksamkeit in den USA und verbreitete sich in den sozialen Netzwerken.

Für den spöttischen Zusammenschnitt von Trump und Coopers Moderation gab es etwa bei Instagram viel Zuspruch. „Wie haben Sie es geschafft, all diese Spitzen vorzutragen, ohne selbst zu lachen?“, zeigte sich eine Nutzerin erstaunt.

Andere lobten Coopers Wortspiele als „Meisterklasse“. Angesichts Trumps Verhaltens mischte sich jedoch auch Scham unter die Reaktionen. „Gott, ich schäme mich so sehr für unser Land“, hieß es etwa in einem Kommentar. (das)