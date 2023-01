Silbereisen-Show Kritik an Nena-Auftritt beim ARD-„Schlagerjubiläum“

Leipzig – Am Samstagabend lief in der ARD das „Schlagerjubiläum“ mit Florian Silbereisen. 4,74 Millionen Zuschauer (19,5 Prozent) schalteten die Sendung ein, die über drei Stunden zur besten Sendezeit ausgestrahlt wude. Bessere Quoten erhielt nur die ZDF-Krimireihe „Friesland“ im ZDF mit 6,73 Millionen Zuschauern.



Zu Gast bei Silbereisen waren unter anderem Helene Fischer („Genau dieses Gefühl“), Roland Kaiser („Es ist alles ok“) und Andreas Gabalier („Hulapalu“) und Nena („Wunder geschehen“). Die Sendung wurde einen Tag vor Ausstrahlung in der Media City in Leipzig aufgezeichnet.

Mit seinem Lied „Ich bau dir ein Schloss“ stand auch Schlager-Ikone Jürgen Drews vor dem Leipziger Publikum auf der Bühne. Der Sänger hatte Anfang Oktober sein letztes Konzert im österreichischen Ellmau gegeben und angekündigt, sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen. Der „König von Mallorca“ wurde von Silbereisen und seiner Frau Ramona mit einer Platin-Auszeichnung für seine Single überrascht und zeigte sich gerührt.

Helene Fischer feiert mit Ex-Partner Florian Silbereisen

Seit einigen Wochen zurück auf der Bühne ist Helene Fischer. In brennendem Kleid und mit neongelbem Outfit unter einer Regendusche gab die vor wenigen Monaten Mutter gewordene 38-Jährige bei Silbereisen einen Vorgeschmack darauf, was Fans auf ihrer Tour im kommenden Jahr erwartet.

Die Sängerin zeigte sich noch immer sehr vertraut mit ihrem Ex-Partner Florian Silbereisen. Dieser wünschte sich von Fischer den Song „Mit keinem andern“, was von vielen als Erinnerung an ihre gemeinsame Zeit verstanden wurde. Trotz der Trennung, neuen Partnern und der Geburt von Fischers Tochter stehen sich beide offenbar noch nah. „Ich bin auf etwas ganz besonders stolz und das ist unsere Freundschaft", schwärmte Silbereisen. Ihre Familien würden sich prima verstehen.

Nenas Auftritt beim „Schlagerjubiläum“ ruft gespaltene Reaktionen hervor

Unter den Stars bei Silbereisen war auch Nena mit ihrem Song „Wunder geschehen“. Sie war der lange angekündigte Überraschungsgast für Silbereisen. Dieser zeigte sich gerührt und kämpfte offenbar mit seinen Emotionen. „Dieses Lied bedeutet mir wahnsinnig viel“, sagte er der 62-Jährigen nach der Performance.

Weniger gerührt von Nenas Auftritt waren allerdings viele Zuschauer bei Twitter. Nena hatte während der Corona-Pandemie mit umstrittenen Aussagen von sich reden gemacht. Sie hatte immer wieder Sympathien für die „Querdenker“-Bewegung bekundet und ihre Nähe zu Xavier Naidoo betont. Die Corona-Maßnahmen bezeichnete sie als Panikmache und beklagte, dass der Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern die Freiheit entziehe.

Nena als „Corona-Leugnerin und Verschwörungstheoretikern“

So kritisierten am Samstagabend viele User bei Twitter die ARD, die Nena noch immer eine Bühne biete. „Wie kommt ihr eigentlich darauf, dem #Silbereisen für seine #Schlager-Show allen Ernstes die in den Schwurbelsumpf und vom Weg abgekommene #Nena als Überraschungsgast einzuladen?“, will ein User wissen. Nena sei eine Corona-Leugnerin und Verschwörungstheoretikern, schreibt ein anderer User. Bereits an früheren Auftritten Nenas hatte es Kritik gegeben.

Im Gespräch mit Silbereisen beließ es Nena allerdings bei Allgemeinplätzen. „Wir brauchen einfach unsere innere Kraft, die wir alle in uns haben“, sagte die Sängerin. Gerade in „herausfordernden Zeiten wie jetzt“ dürfe man „Freude leben“, sagte Nena und vermied damit sämtliche provokanten Aussagen auf der ARD-Bühne. (cme, mit dpa)