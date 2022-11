So wird der Neujahrs-„Tatort“ Überraschende Wende in Weimar zum Schluss

Zehn Episoden aus Weimar durften die Tatort-Fans seit 2013 bereits bestaunen. Doch Nummer Elf wird anders. Schließlich steht bereits länger fest, dass Christian Ulmens Ermittler-Figur Lessing zum neuen Jahr aus der Tatort-Reihe aussteigen wird. Nun ist es soweit: Ulmen hat seinen vorerst letzten Auftritt an der Seite seiner Kollegin und Lebensgefährtin Kira Dorn (Nora Tschirner). Dabei geht es gerade gegen Ende von „Der Feine Geist“ durchaus emotional zu.

Mitten am Tag wird vor einem Juwelierladen in der Weimarer Innenstadt ein Geldbote kaltblütig ermordet. Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) werden zufällig Zeugen und verfolgen den Täter. Bei einem Schusswechsel in der Parkhöhle wird Lessing verletzt, der Täter kann entkommen. Bei dem toten Boten handelt es sich um Ludgar Döllstädt, Geschäftsführer des Sicherheitsunternehmens „Geist Security“.

Während Lessing sich zur Untersuchung in ein Krankenhaus begibt, ermittelt Dorn auf eigene Faust und lernt dabei nicht nur Mitarbeiter der Sicherheitsfirma von ganz besonderen Seiten kennen, sondern muss sich auch mit seltenen Papagei-Vögeln rumschlagen. Die Verwirrung ist perfekt, dennoch gibt Dorn alles, um den Tätern auf die Spur zu kommen.

Dass es bei „Der Feine Geist“ diesmal etwas anders zugeht, wird bereits in den ersten Minuten deutlich. Die Tonalität der gesamten Episode schwingt irgendwo zwischen Tagtraum und Trance, Dorn wirkt noch geistesabwesender als sonst – aus gutem Grund, wie uns allerdings erst ganz am Ende der Episode deutlich gemacht wird. In Vorbild an bekannte Filme, nutzt „Der Feine Geist“ am Ende einen Kniff, den wohl nicht jeder Zuschauer hat kommen sehen.

Der Fall selbst fällt bei der ausgeklügelten Erzählweise am Ende leider hinten runter. Regisseurin Mira Thiel weiß zwar, die fast schon surreal anmutenden Settings ordentlich in Szene zu setzen – dennoch lässt „Der Feine Geist“ hier und da am Ende das nötige Feuer vermissen.

Der Tatort "Der Feine Geist" läuft am 1. Januar um 20.15 Uhr in der ARD.