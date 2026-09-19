Für einen Sportwettenanbieter posiert die Schauspielerin nackt zwischen Basketballkorb und Fußballschuhen. Damit bedient sie ein Frauenbild, gegen das Athletinnen seit Jahren kämpfen.
Frauen im Sport sexualisiert Sydney Sweeney und der nackte Rückschritt
Ein Kommentar von Charlotte Groß-Hohnacker
3 min
Es scheint, als müsse die Schauspielerin Sydney Sweeney alle paar Monate eine Werbekampagne machen, die polarisiert. Im vergangenen Jahr stand sie für American Eagle vor der Kamera. Der Slogan: „Sydney Sweeney Has Great Jeans“.
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